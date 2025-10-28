El menú de MBG no puede utilizar ingredientes manufacturados y muchos contienen conservantes.

Jacarta – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) confirma el menú de Comida Nutritiva Gratis (MBG) no puede utilizar el material fabricante o que contengan demasiados conservantes.

Lea también: Informado a la Comisión de Erradicación de la Corrupción sobre Presunta Corrupción en el Proyecto de Renovación de Edificios, Presidente de Bawaslu: Sí, solo por favor



El subdirector de BGN Nanik S. Deyang, cuando se reunió después de una reunión para finalizar las regulaciones del Programa MBG en Yakarta el martes, dijo esto en respuesta a la gran cantidad de menús proporcionados tanto a estudiantes como a mujeres embarazadas, madres lactantes y niños pequeños en forma de bocadillos o galletas.

«Después no está permitido, no se permiten ingredientes manufacturados, todo el mundo tiene que utilizar ingredientes alimentarios nutritivos», dijo.

Lea también: El Fiscal General niega que Najelaa Shihab esté en el grupo WA con Nadiem Makarim





Trabajadores preparan Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG)

Destacó que BGN reprendería a la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) que todavía violan los procedimientos operativos estándar (SOP) al proporcionar alimentos manufacturados en el menú de MBG.

Lea también: Vieja palmera en Pondok Indah talada debido al incidente de Lexus que mató al exdirector de Danareksa



«Sí, ser reprendido, eso no está permitido», dijo Nanik.

Para su información, MBG ha llegado a 39,2 millones de beneficiarios por día con una absorción presupuestaria de 35 billones de rupias.

«Ya hay 13.347 Unidades de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) con 39,2 millones de beneficiarios. Ahora la absorción presupuestaria es de 35 billones de rupias», dijo el jefe de BGN Dadan Hindayana.

Explicó que el Reglamento Presidencial (Perpres) sobre Gobernanza del MBG regula la importancia de las relaciones interinstitucionales para los programas de mejoramiento de la calidad nutricional de los niños de la nación.

«Este reglamento presidencial regula la importancia de regular las relaciones interinstitucionales. Cuando se trata de temas técnicos como el manejo de SPPG, limpieza e inocuidad de los alimentos en la cocina, estos ya están en las instrucciones técnicas y procedimientos operativos estándar (SOP)», dijo.

Dadan dijo que el gobierno es optimista y puede llegar a 82,9 millones de beneficiarios para finales de este año.

El jefe de BGN también dijo que 690 Unidades de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) tenían Certificados de Elegibilidad de Higiene Sanitaria (SLHS).

Hasta la fecha, hay 13.347 SPPG en toda Indonesia. BGN tiene como objetivo que todas las cocinas de comidas nutritivas gratuitas (MBG) reciban SLHS dentro de este mes.

«Ya son 690 (que tienen SLHS). En un mes (se cumplirá)», dijo.

Dadan dijo que todos los días BGN puede verificar hasta 200 SPPG. A través de la colaboración con varias partes, BGN también está construyendo hasta 6.000 SPPG en áreas remotas. (Hormiga)