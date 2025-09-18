El mensaje profundo de Dito después de Erick Thohir se convirtió en Menpora

VIVA – Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora) Período 2023-2025, Aquí ariotedjoDeja un mensaje especial para Erick thohir oficialmente lo reemplazó. Dito espera que Erick no solo se centre en el fútbol, ​​aunque actualmente también se desempeña como presidente de PSSI.

Leer también: Erick Thohir está listo para renunciar al presidente de PSSI



«Pak Erick se confía conmigo, a pesar de que el Sr. Erick Ketum Pssi, con suerte, otros deportes se considerarán aún más altos. Si PSSI ha sido una marca superior. Esta es solo una línea de mano para calificar para la Copa Mundial. Esa es una prueba del éxito del Sr. Erick», dijo Dito en la ceremonía de HODOV (Sertijab) en el Auditorium WISMA WISTERIO KemenporaCentral Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.

Dito le recordó a una serie de grandes agendas deportivas que pronto enfrentarán Indonesia. Comenzando desde MotoGP, el Campeonato Mundial Gymnastic en octubre, hasta los Juegos SEA. Es optimista de que la experiencia de Erick y las horas de vuelo puedan traer logros más altos.

Leer también: Eri Cahyadi es optimista de que Erick Thohir avanza todos los deportes indonesios



«Esperemos que la suerte de Pak Erick como Menpora trae nuestro ranking de Sea Games y nuestra medalla de Sea Games en aumento», dijo Dito.

Además de los asuntos de logros deportivos, Dito también dejó atención al fortalecimiento de los recursos humanos internos (recursos humanos) del Ministerio de Jóvenes y Deportes. Según él, durante su liderazgo, la asignación de rendimiento (tukin) de los empleados de Kemenpora había alcanzado el 70 por ciento, continuando la lucha anterior de la menpora, Zainudin Amali.

Leer también: El optimismo acompañó a Erick Thohir para liderar Kemenpora



«Y estoy seguro de que, en manos del Sr. Erick, podemos, y también nuestro Erick interno, RR. HH. Interno en el Ministerio de Jóvenes y Deportes, siempre fortalecemos en términos de educación y capacitación», dijo.

Dito afirmó, el fortalecimiento del Ministerio de RHH de los Jóvenes y Deportes fue la clave del progreso de los deportes juveniles y nacionales. «Porque, de hecho, si la kemenpora interna no es fuerte, ¿cómo podemos hacer prosperidad y también hacer una estrategia en el futuro tanto a los jóvenes como este deporte es mejor», concluyó?