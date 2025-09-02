El mensaje firme de Agnez Mo para el DPR después de ser demostrado

VIVA – El mensaje es picante pero lleno de significado proviene del cantante Agnez Mo Para los miembros de la DPR. A través de cargas en su cuenta de Instagram el martes, Agnez enfatizó que los representantes de las personas deberían tener la capacidad de hablar en público de una manera decente, llena de empatía y no dividir al público.

«Todo comenzó con un EQ bajo, una forma de hablar en público que se dividió y degradó, y sin empatía», escribió Agnez Mo citado el martes 2 de septiembre de 2025.

Según él, las habilidades de habla pública no son solo un complemento, sino los estándares básicos que deben ser propiedad de cada legislador. Los miembros del DPR, dijeron Agnez, tienen una gran responsabilidad en la entrega de mensajes para no ofender a la comunidad, sino que presentan una solución justa a todas las partes.

«Lo más mínimo que puedo esperar de un miembro del DPR es la capacidad de hablar frente al público que no se divide, pero realmente está buscando soluciones para todas las partes, no solo para sus propios intereses», continuó.

Agnez Mo también consideró que era extraño que el público hubiera exigido algo tan simple para los funcionarios públicos. Hablar en público debería haberse convertido en un capital básico como humano, especialmente para aquellos en quienes se les confía como creadores de reglas.

«Y, el hecho de que incluso tenemos que exigir algo tan simple como la capacidad de hablar solo en público, ha tenido una cabeza temblorosa. Algo que debería haberse convertido en el estándar más básico como humano, especialmente como representante de las personas o el fabricante de las reglas/leyes (legislador)», dijo.

La declaración de Agnez surgió en medio de disturbios en los últimos días provocados por el tema de un aumento en la asignación doméstica del DPR de Rp50 millones por mes. La ola de manifestaciones incluso se convirtió en acciones anarquistas, incluida el saqueo de casas de varios miembros del DPR como Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, a Nafa Urbach.