El mensaje entregado por el presidente Prabowo Subianto fue muy fuerte

Yakarta, Viva – Ministro de comunicación y digital (Menkomdigi) Meutya hafid mencionar el discurso del presidente Prabowo Subianto En la audiencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas (la escuela secundaria PBB) como una de las valientes declaraciones de Indonesia en el escenario mundial.

En su discurso, Prabowo Subianto subrayó que la preparación de Indonesia envió 20 mil soldados de paz a la Franja de Gaza en Palestina así como otras áreas de conflicto cuando las Naciones Unidas las deciden.

«El presidente quiere demostrar que Indonesia no solo está hablando de la paz. Estamos listos para llevar la carga con nuestros duros soldados, incluso con el apoyo de financiación. Este mensaje es muy fuerte de que Indonesia no se quede en silencio», dijo en Yakarta, el miércoles 24 de septiembre de 2025.

El Ministro de Comunicación e Información agregó, esta actitud nació de la larga experiencia del pueblo indonesio que había sentido la amargura del colonialismo y la injusticia.

«Por lo tanto, cuando el presidente dice ‘el poder no puede ser la verdad, la verdad debe ser la verdad’, entonces el mundo debería escucharlo», explicó.

Según Meutya Hafid, el movimiento del presidente Prabowo Subianto también enfatizó que países en desarrollo como Indonesia podrían asumir un papel importante en el ámbito global.

«Indonesia no está esperando pero ofrece soluciones. Queremos ser una nación que da esperanza», explicó.

El Ministro de Comunicación e Información también enfatizó que la declaración del Presidente sobre Palestina también confirmó la posición de Indonesia al apoyar las dos soluciones del país, un palestino independiente al lado de un Israel israelí seguro.

Como se sabe, en su discurso en la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre de ayer, Prabowo Subianto discutió una serie de temas, incluido el genocidio de Israel en Gaza, Palestina e Indonesia a las soluciones de los dos países.

Además, el jefe de estado también transmitió la amenaza real del impacto del cambio climático y el compromiso indonesio de la transición hacia la energía limpia, la crisis alimentaria y los pasos indonesios para realizar la seguridad alimentaria, y la visión de Indonesia sobre el importante papel de las Naciones Unidas.

El presidente Prabowo Subianto tomó el podio en tercer lugar, después de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se colocó por primera vez, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue segundo.