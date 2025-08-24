El mensaje de Scottie Scheffler sobre llegar tarde al campeonato de gira

La tercera ronda de Scottie Scheffler en el Campeonato No fue tan planeado con el putter como el golfista número 1 del mundo tiene un trabajo que se dirige a la ronda final en East Lake. Heavy Sports ha estado en East Lake durante todo el campeonato de gira, y ningún golfista ha atraído a una multitud como Scheffler.



Sin embargo, Scheffler tiene algo de trabajo por hacer para ganar títulos de campeonato de turismo consecutivos. Dirigiéndose a la ronda final, Scheffler está a cuatro golpes detrás de los co-líderes Patrick Cantlay y Tommy Fleetwood.

Durante la transmisión del 23 de agosto de 2025, se informó que Scheffler llegó tarde a su tercera ronda de tiempo. Scheffler descartó la idea como «no es gran cosa».

«También dijeron en la transmisión que llegaste un poco tarde al primer tee. ¿Estaba sucediendo algo?» Un periodista le preguntó a Scheffler el 23 de agosto.

«En realidad no. Tal vez estaba un minuto más tarde de lo que normalmente soy». Scheffler respondió. «No es gran cosa».

Scottie Scheffler al poner luchas en el campeonato del tour: «No son malos descansos»

Lo que puede ser más preocupante es que Scheffler pierda varios putts, la estrella normalmente se hunde. En cuanto a las luchas en el verde, Scheffler parecía un poco perplejo en cuanto a la razón exacta como lo demuestra su frustración en el curso.



Scottie enojándose! Scheffler sabe cómo dejar salir la ira. No arrojas un club a un voluntario ni aplastarás un marcador de tee. Dicho esto, se está dando cuenta de que la Copa FedEx se está quitando las manos y está enojado. pic.twitter.com/omy0ansusq – Rick Golfs (@top100rick) 22 de agosto de 2025

«No son malos descansos» Scheffler dijo a los periodistas Después de la tercera ronda del campeonato del Tour. «Sentí que apenas estaba en mis lecturas. Golpear muchos putts buenos. Golpear el que estaba en On – Golpear un buen putt en 12, parecía que saltaba de algo; quemé el borde en 13; hice uno bueno en 15; quemé el borde en 16; 17 golpeé dos buenos tiros allí.

«Me estoy poniendo justo en el medio de una columna vertebral donde la pelota se va a romper hasta el hoyo, así que fue difícil. Luego dos buenos tiros en 18. En general, hice algunas cosas buenas. Solo necesito capitalizarlo».

Tommy Fleetwood sobre la oportunidad de obtener la primera ganancia de PGA en el campeonato de la gira: «Me encanta que esté allí de nuevo»

En otra parte de la tabla de clasificación, Fleetwood una vez más tiene la oportunidad de obtener su primera victoria en PGA Tour. Fleetwood ha recibido algunas llamadas cercanas en 2025 solo para terminar en desamor el domingo. El veterano golfista mantiene una actitud positiva de que el campeonato del tour finalmente podría ser su gran descanso para plantear un esquivo trofeo.



Tommy Fleetwood tiene una gran mentalidad que se dirige a la ronda final del campeonato del Tour: «Me encanta que esté allí de nuevo, y es solo otra oportunidad. Es otra oportunidad. Es otro día en el que salgo y hacer lo que amo y disfruto y estar en controversia y … pic.twitter.com/b5qiglwo6j – Enjuagando (@flushingitgolf) 24 de agosto de 2025

«Bueno, es donde todo el mundo quiere estar cuando lo envías cada semana», Fleetwood explicó a los periodistas el 23 de agosto, después de la tercera ronda. «Quieres estar en el grupo final el domingo o quieres estar en disputa. Me encanta el hecho de que estoy jugando tan bien. Me encanta el hecho de que estoy siendo recompensado por mi trabajo al estar en esta posición porque todos nos muelen tan duro, todos practicamos tan duro, pero ha pasado tanto tiempo donde no lo haces lo que pones. El golf simplemente no es así.

«Me encanta que esté allí de nuevo, y es solo otra oportunidad. Es otra oportunidad. Es otro día en el que salgo y hacer lo que amo y disfruto y estar en disputa y simplemente ir y golpear los tiros de golf, y lo que es la mejor presión, si lo desea. Estamos tratando de ganar un torneo de golf y hacer algo muy especial».

Tommy Fleetwood es el favorito para ganar el campeonato del Tour en la ronda final en East Lake

¿Podría Fleetwood finalmente terminar la sequía el domingo en Atlanta? Las probabilidades de Las Vegas parecen pensar que Fleetwood es el favorito para ganar a +160 en la ronda final, por FANDUEL.

«Tengo la suerte de que pueda ser uno de esos tipos (30 jugadores compitiendo en el campeonato del Tour), así que estoy pasando el mejor momento de mi vida y estoy jugando muy bien y tengo que disfrutarlo mientras sucede», agregó Fleetwood. «Nunca se sabe. Mañana podría ser mi tiempo, puede que no, pero aún así lo pasaré muy bien haciéndolo».