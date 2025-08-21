El mensaje de Prabowo erradicó la corrupción para el ministro

Yakarta, Viva – Operación de captura (OTT) realizada por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) contra el Viceministro de Manpower (Viceministro) Immanuel Ebenezer Alias ​​Noel consiguió el centro de atención. Se dice que este caso está relacionado con la supuesta extorsión en la certificación de gestión de la seguridad y salud ocupacional (K3).

Leer también: Palacio: el presidente Prabowo recordó repetidamente a los miembros del gabinete de corrupción



El vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, confirmó la noticia del OTT. «Con respecto a la gestión de la certificación K3», dijo cuando se confirmó, el jueves 21 de agosto de 2025. Fitroh agregó, Noel no estaba solo, había alrededor de 10 personas que también estaban aseguradas.

El KPK ahora tiene 1×24 horas para determinar el estado legal de las partes arrestadas.

Leer también: Ex líder de KPK: el viceministro de Immanuel Ebenezer no está en corrupción.



Interpretación de mensajes políticos de Prabowo

Ex Comisionado de KPKSaut Situmorang, también dio una vista de OTT que atrapó a Noel. Según él, los pasos del KPK esta vez están llenos de significado estratégico y simbólico.

Leer también: Anotado por el KPT KPK, el palacio dijo el desempeño del vice Ministro



Ott que atrapó a Noel no es solo la aplicación de la ley ordinaria, sino que también tiene un significado estratégico y simbólico.

«Sí, creo que esto es un OTT estratégico, político y simbólico. Sabemos que la persona en cuestión es que hemos conocido como personas que solo dicen con la integridad de la cita y la cita y luego cómo está con la circunferencia del poder hasta ahora en el pasado y el presente período», el jueves, el 21 de agosto, 2025, fue citado por Tvone.

«Así que creo que este KPK muestra un nuevo capítulo en una investigación en el sector laboral, especialmente en proyectos relacionados con sólidos presupuestarios, capacitación laboral, colocación de TKA y otros», continuó.

Luego asoció este ott con un mensaje Presidente Prabowo Subanto.

«Así que creo que la charla de Prabowo no está destinada a mí o para nosotros. Esto está destinado al Ministro.» Te persigo a África «todo tipo de conversaciones no para aquellos de nosotros que no somos administradores estatales.

Saut explicó que OTT no es posible sin una base sólida. Según él, generalmente hay un evento criminal que se produce primero y se informa al KPK. Desde el informe, el KPK luego realizó una profundización, alojamiento de escuchas telefónicas, a la determinación de investigadores e investigadores. Agregó, dentro de las 24 horas, el público sabría el artículo violado y quiénes eran las partes involucradas.

Mensaje de Prabowo desde el palacio

Además de las opiniones del ex comisionado de KPK, pero del Ministro de Estado (Mensesneg) Prasetyo Hadi, quien también devolvió el mensaje.

«Muchas veces ha sido transmitido por el Presidente que uno de los programas o una de las principales intenciones de nosotros, todos nosotros, es trabajar duro para erradicar la corrupción», dijo Praseteto en el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025, citado por Viva.co.id.

Hizo hincapié en que el mensaje fue dirigido directamente a los ministros y funcionarios estatales.

«Muchas veces también ha dicho que a todos, especialmente a los miembros del gabinete, continúan manteniendo el espíritu de erradicar la corrupción en la realización de sus tareas diarias», continuó.

Según Praseteto, el caso Noel se convirtió en una alarma grave para el gobierno de Prabowo.

«Esto demuestra que esta corrupción está en la categoría de que esta enfermedad es la etapa 4, una etapa avanzada», concluyó.

Quinto OTT en 2025

Ott Against Noel se convirtió en el quinto a lo largo de 2025. Anteriormente, el KPK también registró varios otros OTT, como el presunto soborno de los funcionarios de DPRD y la oficina de PUPR en Sumatra del Sur en marzo, un caso de corrupción de proyectos de construcción de carreteras en North Sumatra en junio, hasta la supuesta corrupción de proyectos de construcción de hospitales en el este de Kolaka en agosto.