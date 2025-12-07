El mensaje de Megawati Soekarnoputri confirma la dirección política ambiental del PDIP

Bandung, VIVA – El secretario general de PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, transmitió la importancia político ambiente como base para la dirección de la lucha del Partido. Este mensaje lo transmitió en la inauguración de la Conferencia Regional del DPD (Konferda). PDIP Java Occidental en Bandung, domingo 7 de diciembre de 2025.

Hasto dijo que el tema de la Konferda, que eleva el espíritu de cuidado de la tierra, es muy relevante para la condición de Indonesia, que a menudo enfrenta desastres ecológicos. Dijo que los daños ambientales y los desastres hidrometeorológicos no pueden separarse de una débil aplicación de la ley.

«Este desastre ecológico surgió debido a la falta de una aplicación justa de la ley», afirmó Hasto.

Recordó que la política ambiental no es sólo un programa, sino una conciencia colectiva para mantener la sostenibilidad de la vida. Hasto puso el ejemplo de la tradición Nyepi en Bali como forma de reflexión ecológica. «El significado es descansar la tierra», dijo.

Hasto también se refirió a los hábitos del presidente general del PDIP. Megawati Soekarnoputri A quien le encanta cuidar las plantas y el medio ambiente. Según él, este es un ejemplo sencillo pero importante para los cuadros. «El tema de Konferda ‘sabilulungan cuida la tierra’ es muy apropiado porque nos recuerda el significado de la vida que debe comenzar con el cuidado de la patria», dijo.

En su discurso, Hasto contó su experiencia rastreando los manantiales del río Ciliwung a petición de Ketum Megawati en 2012. Calificó el incidente como un símbolo de la importancia de proteger la fuente de vida. «Plantamos un baniano blanco en la primavera. Esa fue la respuesta a la pregunta de la señora Mega sobre dónde empezó Ciliwung», dijo.

Hasto pidió a todas las estructuras del partido en Java Occidental que hicieran de los ríos la portada de la vida. «Citarum, Ciliwung, estos ríos son la historia de nuestra civilización», afirmó.

Según él, Java Occidental tiene una belleza natural que ha sido fuente de inspiración para grandes pensamientos, incluido Bung Karno. Hasto dijo que la contemplación de la nación por parte de Bung Karno no puede separarse de su interacción con la naturaleza de Java Occidental. «La belleza de este universo da lugar a grandes ideas sobre la Gran Indonesia», afirmó.

Frente a los participantes de la Konferda, Hasto también transmitió el mensaje de Megawati, a saber, que los cuadros del PDIP no deben abandonar la historia de la lucha (Chaqueta Roja) y seguir manteniendo el espíritu ideológico. Sin embargo, enfatizó que la lucha de hoy debe traducirse en acciones reales, especialmente en la preservación del medio ambiente.