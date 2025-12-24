El mensaje de Gibran a los cristianos el día de Navidad

Jacarta – Vicepresidente (Wapres) RI, Gibran Rakabuming también transmitió sus saludos por celebrar a Hari Raya. Natal a la gente cristiano en todo el país. Gibran espera que la celebración navideña de este año pueda ser un momento que traiga alegría y paz, además de fortalecer la unión entre la familia y el entorno circundante.

«Deseo a mis hermanos y hermanas cristianos de todo el país una feliz Navidad. Ojalá la Navidad de este año pueda ser un momento lleno de alegría y paz con la familia y los seres queridos», dijo Gibran, citado en un vídeo difundido el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Además, Gibran también invitó a los cristianos y a todos los indonesios a orar juntos por sus compatriotas, especialmente por los de Indonesia. Sumatra que se enfrentan a la calamidad desastre.

«En este buen momento, quiero invitar también a toda la comunidad a orar juntos por nuestros hermanos y hermanas de Sumatra que son víctimas de inundaciones y deslizamientos de tierra. Que Dios Todopoderoso acompañe siempre y dé fuerza a nuestros hermanos», dijo.

Aparte de eso, Gibran también expresó su agradecimiento a todas las partes que han contribuido activamente a mantener la seguridad y el flujo fluido de regreso a casa, así como a crear una atmósfera segura, pacífica y solemne para las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, de acuerdo con las instrucciones del presidente Prabowo Subianto.

«También me gustaría agradecer a las filas del TNI, la Policía, la ASN y a todos los componentes de la nación por su contribución activa para mantener el flujo de regreso a casa y crear una atmósfera segura, pacífica y solemne de Navidad y Año Nuevo, de acuerdo con la dirección del Presidente de la República de Indonesia», dijo.

Al cerrar sus comentarios, Gibran expresó oraciones y esperanzas de que la paz y la prosperidad acompañen siempre a toda la nación indonesia.

«Feliz Navidad. Que la paz acompañe siempre todos nuestros pasos», concluyó.

Además de saludar, durante las celebraciones navideñas de este año, el vicepresidente también visitó iglesias en varias regiones, como Sumatra del Norte, Sulawesi del Norte y Java Central, para mantenerse en contacto con los cristianos y distribuir regalos de Navidad a los niños.