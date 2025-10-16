El mensaje de Erick Thohir a Patrick Kluivert

Jacarta – PSSI terminó oficialmente la cooperación con Patricio Kluivert en el entrenamiento de la selección nacional de Indonesia. Tras esta decisión, el presidente del PSSI, Erick Thohir Dio su comunicado oficial en su cuenta personal de Instagram.

En la publicación, Erick Thohir expresó su gratitud por la contribución de Kluiver a la selección de Indonesia durante casi 12 meses.

«Gracias por la contribución que el entrenador Patrick Kluivert y el equipo técnico han hecho durante casi 12 meses al PSSI y a la selección de Indonesia», escribió Erick Thohir.

El ex ministro estatal también reveló que la decisión de poner fin a la cooperación con Kluivert se basó en un acuerdo mutuo entre las dos partes. Esto también está de acuerdo con el comunicado oficial del PSSI publicado este jueves por la tarde.

«Con gran respeto, PSSI, el entrenador Patrick y el equipo técnico han acordado poner fin a esta colaboración. Gracias por ser parte y luchar juntos por los rojiblancos», escribió Erick.

Por otro lado, Erick también expresó su agradecimiento a todos los seguidores indonesios y a la gran familia de jugadores que continúan brindando apoyo al equipo de Garuda. Aunque fracasó, valoró el arduo trabajo de todos los jugadores.

«Gracias también a todos los aficionados, jugadores, sus familias y funcionarios que han luchado y brindado apoyo para que la selección nacional de Indonesia pueda avanzar a la cuarta ronda de las eliminatorias para el Mundial de 2026, lo que es historia en el mundo del fútbol indonesio», dijo.

Después de no poder avanzar a la Copa del Mundo de 2026, Erick Thohir ahora dice que el PSSI actualmente está evaluando y estableciendo objetivos para la próxima Copa de Asia y la Copa del Mundo de 2030.

«Llevaremos a cabo una evaluación y determinaremos los objetivos para que la próxima selección nacional de Indonesia pueda entrar entre los 100 mejores de la FIFA, la Copa ASIA 2027 y la Copa del Mundo 2030.

Anteriormente, a través del sitio web oficial del PSSI, el partido había anunciado que el PSSI había terminado oficialmente su colaboración con el equipo técnico de la selección nacional de Indonesia (Timnas), incluido Patrick Kluivert, etc. Esta decisión se anunció a través de un mecanismo de terminación mutua, o un acuerdo mutuo para separarse en buenos términos.