El ‘Memory of a Killer’ de Fox emite a Daniel David Stewart, Peter Gadiot

ZorroLa próxima serie dramática «Memoria de un asesino«Ha agregado dos nuevos clientes habituales de la serie a su elenco.

Variedad Ha aprendido que Daniel David Stewart y Peter Gadiot se han unido a la serie, inspirada en la película belga «De Zaak Alzheimer», también conocida como «La Memorire du Tueur». Stewart y Gadiot aparecerán junto a Patrick Dempsey anunciado anteriormente anunciado y compañeros clientes habituales de la serie Michael Imperioli, Richard Harmon y Odeya Rush.

Según el Logline oficial, el programa trata sobre «un asesino a sueldo, Angelo Ledda (Dempsey), llevando una doble vida peligrosa mientras oculta un secreto personal aún más mortal: ha desarrollado el Alzheimer de inicio temprano».

Stewart interpretará a Jeff, el yerno de Angelo, que está casado con la hija de Angelo, Maria (Rush). El personaje se describe como «un inventor con confianza en sí mismo, pero sin inversores, no tiene prisa por conseguir un trabajo regular o tratar a su suegro con respeto. Con María embarazada y una familia en crecimiento para apoyar, nada podría ser mejor que tener el abuelo a la vuelta de la esquina, si no fuera un asesino agaño».

Gadiot interpretará a Dave, descrito como «un detective de la policía local en el somnoliento Hudson Springs que no tiene idea de que un asesino a sueldo de clase mundial vive allí debajo de su nariz, o que Angelo es ese asesino a sueldo. Dave investigó el accidente de conducir ebrio que le tomó a la esposa de Angelo hace cinco años, y desde entonces él y Angelo se han convertido en grandes amigos. Atractando cosas, Dave está secretamente secreta con la hija casada de Angelo, mariática, mariática» «.» «.» «». «» «.

Stewart ha protagonizado la adaptación de la serie Hulu de «Catch 22», así como programas como «For All Mankind» en Apple TV+, «Reacher» en Amazon Prime Video y «The Fugitive» en Quibi. En el cine, recientemente apareció en el thriller «Red Right Hand» y el drama criminal «Silk Road».

Los recientes créditos televisivos de Gadiot incluyen «Quantum Leap» en NBC, la serie de acción en vivo «One Piece» en Netflix, «Silo» en Apple TV+y «Yellowjackets» en Showtime. También protagonizó junto a Alice Braga en la serie de la Red de EE. UU. «Queen of the South».

Stewart es representado por Gersh, 3 Arts y Jackoway Austen. Gadiot es representado por Gersh, Waring y McKenna, y amplificado.

«Memory of a Killer» es producido por Warner Bros. Television y Fox Entertainment. Ed Whitmore y Tracey Malone desarrollaron la serie para la televisión y los productos ejecutivos junto a Cathy Schulman de Welle Entertainment. Arthur Sarkissian y Martin Campbell también son productores ejecutivos, junto con Peter Bouckaert de Tworks.