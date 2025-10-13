El memorando de Bari Weiss genera confusión en CBS News

¿Escribir o no escribir?

Noticias CBS Los empleados estaban lidiando con pedidos contradictorios el lunes, según tres personas familiarizadas con el asunto, después de que algunos productores en el Skydance suprema La unidad de noticias instó a los reporteros y periodistas a responder a un memorando sorprendente del nuevo editor en jefe. Bari Weiss que dibujó críticas la semana pasada del Writers Guild of America. En el memorando, Weiss pidió al personal que le dijera «cómo pasa sus horas de trabajo» y qué pensaban de CBS News, para que ella y los empleados editoriales pudieran «alinearse para lograr una visión compartida de CBS News».

A las pocas horas de que apareciera el memorando, la WGA aconsejó a los miembros sindicales de CBS News que no respondieran a la misiva hasta que CBS proporcionara más detalles sobre cuál era su propósito, incluido si sus respuestas podrían servir como “base para medidas disciplinarias, despidos o cesantías”.

Weiss fue nombrado editor en jefe de CBS News la semana pasada por el director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, y el personal de CBS News ha estado agitado desde ese momento. Weiss, emprendedor digital y escritor de opinión que creó The Free Press, no tiene experiencia dirigiendo un medio de noticias de televisión convencional, y poca historia para ayudar a los periodistas tradicionales a afrontar los desafíos de encontrar hechos. Tiene una línea directa con Ellison, mientras que a Tom Cibrowski, un ex ejecutivo de ABC que se incorporó como presidente de CBS News a principios de este año, se le ha encomendado la tarea de trabajar junto a Weiss y aportar su experiencia.

CBS News se negó a que los ejecutivos estuvieran disponibles para hacer comentarios.

El drama noticioso de Paramount tiene lugar cuando la mayoría de los empleados temen estar a punto de perder sus trabajos. Los ejecutivos de Paramount han dicho que tienen la intención de reducir significativamente la fuerza laboral de la compañía para reducir costos. Se espera que los detalles sobre los despidos de personal se revelen en el próximo informe de ganancias de Paramount.

Una persona familiarizada con la sala de redacción dijo que el personal estaba lidiando con una “confusión masiva”, porque algunos de sus superiores los habían instado a enviar notas a Weiss, y su sindicato les había dicho exactamente lo contrario. Algunos productores no están cubiertos por un contrato sindical en CBS News y pueden sentirse presionados para que los empleados sigan las órdenes del nuevo jefe, según personas familiarizadas con el asunto.

Hay buenas razones para cambiar CBS News. La división ha sufrido un desfile de altos ejecutivos en los últimos años, ninguno de ellos capaz de contrarrestar las tendencias recientes y ganar más tracción para los estándares de los días laborables “CBS Evening News” y “CBS Mornings”, que continúan en tercer lugar en comparación con los competidores de franjas horarias de NBC News y ABC News. Al mismo tiempo, CBS News ya goza de una confianza ganada con esfuerzo entre un gran número de espectadores, y sus programas “CBS Sunday Morning” y “60 Minutes” son algunas de las marcas de noticias más conocidas de la televisión. Entre los adultos estadounidenses que confían al menos algo en la información que obtienen de las organizaciones de noticias nacionales, según el Pew Research Center, el 51% confía en CBS News. Sólo ABC News y NBC News tienen más confianza entre este grupo, y CBS News está a la par con CNN y PBS.