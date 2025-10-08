"El mejor momento para invertir, innovar y hacer en India": Pm modi







Primer ministro Narendra Modi El miércoles, destacó el crecimiento de la India en el sector tecnológico, subrayando sus logros en el desarrollo de la tecnología indígena, enfatizando el impacto de iniciativas como ‘Atmanirbhar Bharat` y hacer en la India.

Dirigiéndose al Congreso Móvil de India (IMC) 2025, el primer ministro Modi dijo que India está avanzando en cada dimensión, elogiendo la aparición del país como una plataforma efectiva para la innovación y el progreso.

PM destacó cómo la industria india, las nuevas empresas y la academia están colaborando para el crecimiento del país.

«Hoy, con apoyo del gobierno, Industria indiaLas nuevas empresas y la academia están trabajando juntas en muchos sectores. Ya sea que esté desarrollando y escalando la tecnología indígena o la creación de propiedades intelectuales a través de la investigación y el desarrollo, Bharat está avanzando en cada dimensión. India está emergiendo como una plataforma efectiva para la innovación y el progreso «, dijo el primer ministro Modi.

«Digo esto con plena convicción, este es el mejor momento para invertir, innovar y hacer en India. Desde la fabricación hasta los semiconductores, desde la tecnología móvil hasta las nuevas empresas, India tiene inmensas posibilidades en cada campo», agregó el primer ministro.

El primer ministro Modi reflexionó sobre cómo las personas solían burlarse de la idea de hacer en la India, dijo que el país les ha dado una respuesta señalando cómo casi todos los distritos tienen la conectividad 5G.

«El éxito de la India muestra la fuerza del Atmanirbhar Bharat Visión. Cuando inicialmente hablé sobre la marca en India, la gente solía burlarse de él. Solían decir cómo India fabricaría cosas tecnológicamente avanzadas. El país les dio una respuesta. El país, que solía luchar con 2G, ahora tiene 5G en cada distrito «, dijo.

El primer ministro Modi también habló sobre el reciente lanzamiento de la pila 4G, señalando que el país se ha convertido en uno de los cinco países en tener esta capacidad. PM agregó que dicho progreso muestra la autosuficiencia y la independencia tecnológica de la India.

«Hace unos días, India lanzó su pila Made in India 4G. Bharat ahora se ha unido a la lista de solo cinco países del mundo que poseen esta capacidad. Esto marca un paso importante hacia la autosuficiencia digital y la independencia tecnológica. A través de las pilas indígenas 4G y 5G, podremos garantizar una conectividad perfecta para todos», dijo PM Modi.

Hablando de la Ley de TelecomunicacionesEl primer ministro Modi dijo: «En la última década, la revolución tecnológica de la India se ha acelerado rápidamente. Para igualar este ritmo, se necesitaba una sólida base de políticas legal y moderna. Para esto, introdujimos la Ley de Telecomunicaciones, reemplazando las leyes obsoletas que no atendían más hoy.

Observando el bajo costo de los datos de Internet en la India, el primer ministro Modi dijo que la conectividad digital no es un lujo sino una parte integral de la vida de las personas.

«Hoy, el costo de un GB de datos inalámbricos en la India es menor que el precio de una taza de té. Estoy acostumbrado a usar el ejemplo del té. Pero en términos de consumo de datos del usuario, estamos entre los países líderes del mundo. Esto significa que la conectividad digital en la India no es más un privilegio o un lujo; es una parte integral de la vida india. India también lidera en términos en términos de la industria y la inversión de la India. enfoque y sus políticas de facilidad de empresa han establecido la reputación de la India como un destino amigable para los inversores. Infraestructura pública digital es un testimonio de cuán comprometido está el gobierno con una mentalidad digital primero. «Dijo.

«La conectividad digital de la India no es un privilegio o un lujo, sino una parte integral de la vida de cada indio. En términos de mentalidad para promover la industria y la inversión, Bharat está a la vanguardia.

PM Modi inauguró la novena edición de la Congreso móvil de la India (IMC) 2025 hoy. IMC 2025 se llevará a cabo del 8 al 11 de octubre bajo el tema «Innovar para transformar», destacando el compromiso de la India de aprovechar la innovación para la transformación digital y el progreso social.

