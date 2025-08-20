¿El mejor jugador? No puedo decir, pero Messi siempre es una respuesta

Yakarta, Viva – El mejor entrenador mundial que actualmente está tratando con Fenerbahce, José MourinhoNuevamente robando la atención a través de una entrevista exclusiva con los medios brasileños en el canal de la red deportiva de YouTube.

En la conversación, Mourinho expresó su visión de la figura del jugador que más lo influyó como entrenador, así como a quien el mejor jugador que había manejado a lo largo de su carrera.

Cuando el anfitrión le preguntó sobre el jugador que realmente lo ayudó a desarrollarse como entrenador, Mourinho sin dudarlo mencionó un nombre: Lionel Messi.

«Messi», dijo Mourinho simplemente.

«Porque cada vez que juego contra él, me obligó a pensar más», continuó.

La respuesta confirmó cuán grande era la influencia de la estrella argentina, a pesar de que Mourinho nunca la había entrenado directamente.

Cuando se le preguntó nuevamente sobre los jugadores que tenían un gran potencial pero que nunca había entrenado, Mourinho nuevamente mencionó a Messi. Esto confirma aún más cuán alto respeto por el ganador del Balón de Or ocho veces.

Sin embargo, cuando se le pidió que mencionara a los mejores jugadores que había entrenado, Mourinho eligió no revelar un nombre específico.

«Me niego a responder», dijo Mourinho.

«Porque para mí, los mejores jugadores son los que sacrifican el sudor, la sangre y las lágrimas para mi equipo. Y hay muchos».

La respuesta refleja la filosofía de Mourinho que siempre enfatiza la importancia de la dedicación colectiva y el sacrificio, en lugar de destacar solo un individuo.

Como se sabe, Mourinho ha manejado varios clubes de élite europeos, que van desde el FC Porto, Chelsea, Inter Milán, Real Madrid, Manchester United, como romaníes.

Una vez trabajó con muchos jugadores estrella como Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Frank Lampard, Wesley Sneijder, a Zlatan Ibrahimovic. Aun así, en opinión de Mourinho, el nombre Messi todavía tiene su propio lugar, no como un niño adoptivo, sino el oponente que lo hace continuar desarrollándose.