El mejor entrenador nombra a 5 jugadores como amenazas para Alcaraz & Sinner

Antes de la aparición de Carlos Alcaraz y Jannik SinnerLa pregunta candente entre los fanáticos del tenis era quién entraría en el vacío dejado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

En un momento en el tiempo, parecía como Daniil MedvedevAlexander Zverev, y Stefanos tsitsipas estaban destinados a emerger como los «nuevos tres grandes». Sin embargo, de los tres, solo Medvedev, que también alcanzó un récord personal del número 1 en el mundo, tiene un gran golpe en su currículum.

Con la aparición de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como los «nuevos dos», muchos fanáticos se han estado preguntando si hay un jugador actualmente de gira que puede competir con las dos estrellas.

La forma en que el famoso entrenador Patrick Mouratoglou ve cosas, Ben SheltonFelix Auger-Aliassime, Joao Fonseca, Holger Rune y Jack Draper tienen lo necesario para competir con lo mejor de los mejores en los próximos años.

En una publicación sobre LinkedIn Esta semana, escribió Mouratoglou, en parte:

“Todos siguen preguntándome: ¿Quién puede desafiar realmente a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en los próximos años? Para hacerlo, un jugador necesita todo: un gran golpe de derecha, gran revés, gran servicio, gran movimiento y una gran mentalidad. Es mucho.

«Vinieron en mente algunos nombres: Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime, Joao Fonseca, Holger Rune y Jack Draper».

Junto con cada nombre, Mouratoglou explicó por qué siente que cada jugador puede competir con Alcaraz y Sinner.

Patrick Mouratoglou desglosa a los mejores jugadores jóvenes

El legendario entrenador, que fundó la Academia Mouratoglou, comenzó con Ben Shelton, quien ganó su título Maesten Masters 1000 en el National Bank Open en Toronto este año:

«Para mí, el mayor avance de este verano ha sido el surgimiento de Ben Shelton en el nivel más alto. Es emocionante de ver, llena los estadios, y cuando juega, las cosas suceden.

Su servicio y derecha son increíbles, y ser zurdo le da otra ventaja. Él ya tiene dos piezas clave del paquete completo.

«Pero necesita mejorar su movimiento y hacer de su revés un arma verdadera. Si lo hace, realmente puede competir con Carlos y Jannik».

Mouratoglou también desglosó el juego de la sensación adolescente Joao Fonseca, quien ha mostrado destellos de brillantez a lo largo de su corta carrera:

«Mucha gente está hablando de él como la próxima gran cosa. Tiene un gran potencial, sin debilidades reales en su juego. Ambos golpes de tierra son muy fuertes, sirve bien, se mueve bien y, lo más importante, realmente lo quiere.

«Pero tenemos que ser pacientes. Todavía es joven, todavía está aprendiendo, y necesita escalar el ranking paso a paso antes de convertirse en una amenaza real».

Mouratoglou no descarta a Rune como una amenaza para Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Mouratoglou también intervino en Holger Rune, un jugador que pasó tiempo entrenando la temporada pasada.

Rune tuvo un año de ruptura en 2021, yendo del número 103 en el mundo al comienzo del año al número 11 en el mundo al final del año. Desde entonces, sin embargo, no ha podido establecerse firmemente como una amenaza de slam.

La forma en que Mouratoglou ve las cosas, si Rune puede encontrar consistencia, no hay nada que le impida competir con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner:

“Conozco bien a Holger. Tiene lo que se necesita: enorme derecha, gran revés, gran servicio, movimiento increíble y un gran deseo de tener éxito.

«Pero en este momento, carece de estabilidad y consistencia. Sus emociones a veces se hacen cargo, y eso puede costarle los partidos. Si resuelve eso, está justo allí».

Mouratoglou elogia a FAA y Draper por impovementos

Patrick Mouratoglou también destacó las mejoras en los juegos de Felix Auger-Aliassime y Jack Draper esta temporada.

Auger-Aliassime se fue notablemente en carreras impresionantes tanto en Cincinnati como en los prados enrojecidos antes de caer ante Jannik Sinner en los cuartos de final del Abierto de Cincinnati, y las semifinales del US Open:

«Fue genial verlo nuevamente en la pista en el US Open. Su servicio, derecha y movimiento son fantásticos. También mejoró su revés, pero aún necesita convertirse en una verdadera fuerza.

En el tenis de hoy, no puedes permitirte una debilidad. Si Felix desarrolla ese revés aún más, puede ser el Top 5 y competir al nivel más alto «.

En el caso de Draper, mientras que el número 1 del Reino Unido pudo encontrar éxito en los pozos indios, Mouratoglou cree que su capacidad para desafiar a Alcaraz y Sinner se reduce a la salud:

“Jack hizo un gran progreso, ganó los pozos indios y llegó a la final en Madrid. Su revés ya no es una debilidad, y está muy motivado.

«Pero su problema es su cuerpo. Sigue herido, lo que le impide generar impulso. Si puede mantenerse saludable, tiene las cualidades para ser un rival».

Como concluyó, ¡el futuro del tenis es brillante!