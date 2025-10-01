El mejor dirigido por el presidente Prabowo, el Ministro del Interior, asistió a la ceremonia de conmemoración

VIVA – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito karnavian Asistir a la ceremonia de conmemoración del día Poder de pancasila En 2025, que se celebró en el Monumento Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Yakarta, miércoles (1/10/2025). Antes de que comenzara la ceremonia, el Ministro del Interior parecía ser una conversación cálida con varios funcionarios y ministros estatales de alto rango en el gabinete rojo y blanco.

La ceremonia esta vez se consideró histórica porque por primera vez fue dirigida directamente por el presidente indonesio Prabowo Subianto desde que fue nombrado jefe de estado. También presente con el Ministro del Interior, Viceministro de Asuntos del Interior (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto y el Viceministro de Ribka Haluk. Están siguiendo solemnemente el funcionamiento de la ceremonia a la que también asistieron las filas de ministros/jefes de la Institución Estatal del Gabinete Rojo y Blanco y otros invitados.

La procesión de la ceremonia comenzó con saludos nacionales, homenaje a la grandeza e informes del comandante ceremonial al inspector ceremonial. En esta ocasión, el coronel PNB Muhamad Amry Taufanny actuó como el comandante de la ceremonia.

En una atmósfera solemne, el presidente Prabowo llevó a los participantes a silenciar a Cipta para conmemorar los servicios de los héroes de la Revolución que murieron en el mantenimiento de la ideología de la nación.

«Recordemos por un momento los espíritus y los servicios de los héroes de la Revolución y nuestros predecesores que se han sacrificado por la soberanía, el honor, la independencia del pueblo indonesio y para mantener pancasila», dijo el presidente.

Además, el presidente de la Asamblea Consultiva Popular (MPR) Ahmad Muzani leyó el manuscrito de Pancasila, seguido de la lectura de la Constitución de 1945 por el vicepresidente del Consejo Regional Representativo (DPD) Yorrys Raweyai. Luego, el presidente de la Cámara de Representantes (DPR) Puan Maharani leyó y firmó el manuscrito de compromiso. La serie de ceremonias terminó con una lectura de oración del Ministro de Religión Nasaruddin Umar.

Después de la ceremonia, el presidente Prabowo junto con varios ministros e invitados invitados revisaron bien el Buaya Lubang, la ubicación histórica que era un símbolo de la lucha, así como un recordatorio del sacrificio de los héroes de la Revolución. En ese lugar, el presidente también oró por los héroes de la Revolución.