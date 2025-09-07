El «mejor amigo» del hombre de Sabrina Carpenter se abre en el número 1

Sabrina Carpenter está de vuelta en el número 1 en el Billboard 200 con su último, «El mejor amigo del hombre. » El set de 12 canciones se debuta en el pico como su segundo topper consecutivo en poco más de un año después de 2024 «Corto n ‘dulce«Que pasó cuatro semanas en el número 1 (actualmente sentado en el Top 20) y ganó un Grammy al mejor álbum vocal pop.

«Man’s Best Friend» se abre con 366,000 unidades de álbum, por luminado, como el esfuerzo más alto de su carrera. En comparación, «Short N ‘Sweet» abrió con 362,000 unidades de álbum equivalentes y fue la primera en llegar al codiciado lugar.

«Man’s Best Friend» obtuvo la semana de apertura más grande para cualquier álbum femenino en 2025, superando el debut de 219,000 unidades de Lady Gaga «»Violencia. » Carpenter también rompió el récord del debut más transmitido para un álbum de una mujer este año, totalizando 184 millones de transmisiones.

Su séptimo esfuerzo de estudio, «Man’s Best Friend», fue precedido por los singles «Manchild» y «Tears», con el primero convirtiéndose en su primer sencillo en debutar en el número 1 en The Hot 100. El 4 de septiembre, trató a los fanáticos con una pista de bonos sorpresa, «Una manera tan divertida», que está disponible para descargar desde su sitio web.

Se espera que Carpenter interprete canciones de «Man’s Best Friend» durante su aparición en el MTV VMA el domingo por la noche. Está preparada para ocho premios este año, incluido el principal premio del video del año para «Manchild».