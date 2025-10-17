El medio vietnamita Sungkem dice que Tailandia tiene miedo de la selección nacional sub-22 de Indonesia y de este talismán

VIVA – Selección Nacional de Indonesia ha vuelto a robar la atención del público del Sudeste Asiático antes de los preparativos para el Juegos del mar 33. El medio vietnamita Soha destacó la lista de 32 jóvenes talentos convocados por la seleccionadora Indra Sjafri para la plantilla de Garuda Muda, y la calificó como la composición más lujosa de la historia de la Selección Nacional Sub-22.

En su informe, Soha escribió un titular bastante provocativo: «Indonesia convoca a un gran escuadrón, lo que preocupa a Vietnam y Tailandia».

Los medios de Hanoi dijeron que la fuerza de Indonesia se encontraba ahora en un nivel que hizo que los dos principales rivales del Sudeste Asiático comenzaran a mostrarse cautelosos.

Soha valora que la actual plantilla de Garuda Muda cuenta con una mezcla madura de jugadores naturalizados y talento local con experiencia a nivel internacional.

«Fueron convocados cuatro jugadores naturalizados que actualmente juegan en el extranjero, entre ellos Ivar Jenner (FC Utrecht), Adrian Wibowo (Los Angeles FC), Tim Geypens (FC Emmen) y Dion Markx (TOP Oss). Entre ellos, Ivar Jenner y Adrian Wibowo ya jugaron con la selección absoluta», escribió Soha en su informe.

No sólo eso, nombres experimentados como Rafael Struick, Muhammad Ferrari y Hokky Caraka también reforzaron la lista de convocados esta vez.

«Esta lista también incluye otros nombres experimentados que también han jugado para la selección indonesia, como Rafael Struick, Muhammad Ferrari y Hokky Caraka», continuó el medio.

Los medios vietnamitas también destacaron el regreso de Indra Sjafri como entrenador de la Selección Nacional Sub-22 en sustitución de Gerald Vanenburg.

Llamaron a Indra Garuda Muda el «amuleto de la buena suerte», considerando que fue el artífice del éxito de Indonesia al ganar la medalla de oro de los SEA Games 2023, poniendo fin a una larga espera de 32 años.

Con esta reputación, la presencia de Indra se considera una señal seria de que Indonesia no viene a los SEA Games esta vez sólo para participar, sino para mantener la supremacía.

Antes del torneo, Dony Tri Pamungkas y sus amigos acaban de disputar dos partidos de prueba contra India Sub-22 en el estadio Madya de Yakarta. Indonesia perdió por poco 1-2 en el primer partido y luego empató 1-1 en el segundo encuentro.

Aunque los resultados no fueron óptimos, el desempeño del equipo recibió una atención positiva. Soha evaluó que este partido no era sólo una prueba, sino una etapa importante para finalizar la cohesión del equipo.