El médico de PPDS sin PPDS fue demandado por 1,5 años de prisión porque el apretón junior alcanzó 1.900 millones de RP

Semarang, Viva – Doctor Programa de Educación de Doctor Especializado (PPDS) Semarang Zara Yupita Azra de la Universidad Diponegoro fue sentenciado a 1 año y 6 meses de prisión por actos extorsión contra un médico residente junior en la institución educativa.

Leer también: Lanzar casco a los estudiantes para críticos, Bripda Abi es degradado durante 5 años



El fiscal público de la Oficina del Fiscal de Java Central Efrita en una audiencia en el Tribunal de Distrito de Semarang el miércoles declaró que la extorsión total del acusado contra el residente de PPDS Desenganchado El lote 77 alcanzó Rp1.9 mil millones.

«Afirmar que el acusado fue culpable de violar el Artículo 368 del Código Penal Párrafo 1 sobre el crimen con el fin de beneficiarse a sí mismo o a otros de manera ilegal, obligando a una persona con violencia o la amenaza de violencia para dar cosas, todo o en parte a esa persona u otras personas, o para hacer deudas o eliminar las cuentas de recibir las recepciones», dijo.

Leer también: La esposa del ex primer ministro Nepal murió después de que su casa fue quemada por las masas.



https://www.youtube.com/watch?v=mck_9phznpc

Contribuciones pagadas por alrededor de 11 Resident Generation 77, entre Otros por el costo de la prolongación de la comida por valor de RP235 millones, el costo de comprar un refrigerio de Rp197 millones, una actividad bienvenida de Rp91 millones, la tarea Jockey Rp.86 millones, a otras necesidades de apoyo de Rp46 millones.

Leer también: Faltaban cuatro personas en Denpasar



«Todavía hay RP1.2 mil millones de la contribución total del 77º residente de Rp1.9 mil millones que no se han identificado», dijo.

El fiscal dijo que el sistema de pago del residente de la 77a generación no solo fue disfrutado por la fuerza, sino que todos los PPD, incluidos los adultos mayores en el semestre 8.

Las acciones del acusado llevadas a cabo en 2022 a 2023 se llevaron a cabo utilizando violencia y amenazas que tuvieron un impacto psicológico, creando así un sistema en la generación 77 que no tenía otras razones más que obedecer.

En su consideración, el fiscal declaró que las acciones del acusado se llevaron a cabo de manera estructurada y masiva.

«El acusado como residente en el entorno educativo no debe permitir la cultura de manipulación del poder absoluto que es más profundo en el entorno educativo», dijo.

Además, las acciones del acusado también aumentaron el miedo, la compulsión y la presión psicológica en el entorno educativo.

Para estas demandas, el juez principal Muhammad Djohan Arifin le dio al acusado la oportunidad de presentar una defensa en la próxima audiencia. (Hormiga)