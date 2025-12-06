¡El médico de belleza dice sin rodeos cuánto cuesta volverse hermoso!

Jacarta – En Indonesia, la definición de “hermoso«A menudo se asocia con una piel brillante, un rostro suave y características que se consideran ideales. Sin embargo, estos estándares continúan cambiando, siguiendo los avances en la cultura popular, las tendencias de las redes sociales y las preferencias personales de cada individuo.

En medio de estas variaciones de estándares, surge una pregunta clásica: ¿cuánto cuesta ser bella? Desplácese para descubrir la respuesta desde la perspectiva de un médico, ¡vamos!

La Médico Estética, Dra. María Angelina enfatizó que no existe una fórmula estándar respecto belleza y los costos en los que se debe incurrir para lograrlo. Según él, la percepción de la belleza es muy subjetiva y no se puede medir con números.

«¿Cuánto dinero necesitamos gastar para ser bellas? En realidad, la belleza es como dice el dicho: está en los ojos de quien la mira. Así que lo que ves es tu propia versión de la belleza», explicó la doctora María en la inauguración del nuevo establecimiento Beauty World en Yakarta, recientemente.

La doctora María añadió que cada persona tiene necesidades diferentes, por lo que es imposible establecer un presupuesto de belleza estándar para todos.

«En mi opinión, lo que se llama presupuesto no se puede aplicar a cada persona de la misma manera. Porque claro que las necesidades serán diferentes. Por eso cuando dices que eres bella, ¿cómo te ves? Depende de tus ojos», concluyó.

Esta afirmación está en línea con la tendencia de belleza cada vez más inclusiva en Indonesia: la gente está empezando a darse cuenta de que la belleza no es uniforme y que todos tienen derecho a determinar su propia versión de la belleza.

La industria de la belleza se mantiene resistente en medio de una economía débil

Aunque la situación económica se está desacelerando, la necesidad de que mujeres y hombres cuiden de sí mismos sigue siendo alta. La industria de la belleza también muestra una gran resiliencia. El director ejecutivo de Beauty World Indonesia, Efendi Tan, dijo que este sector rara vez se ve afectado por condiciones de crisis.

«La industria de la belleza nunca está tranquila. Esto se debe a que la industria de la belleza es más capaz de resistir las crisis. Incluso cuando ocurre una crisis, el negocio de Beauty World Indonesia sigue creciendo», dijo.

Una prueba de ello es la reapertura del establecimiento Beauty World Indonesia. El outlet, que existe desde 2015, ahora muestra un concepto más moderno y estético.