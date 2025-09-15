¡El mayor turno! Dijo Luka Modric después de hacer una meta para el AC Milan a la edad de 40 años

Milán, vivo – Luka Modric anotó su primer gol para AC Milán Al mismo tiempo, respondiendo dudas sobre la edad. El objetivo llegó unos días después de celebrar su 40 cumpleaños, cuando el Rossoneri ganó 1-0 arriba Bolonia en San Siro, domingo 14 de septiembre de 2025.

Leer también: ¡Impresionado! El entrenador de AC Milan Allegri Puji Emil Audero



El objetivo único de Modri ​​se creó después de recibir una alimentación de Alexis Saelemakers, antes de agarrar el balón en el cuadro de penalización. Además de garantizar tres puntos, este objetivo también hizo que Modrić entrara en las filas de jugadores raros que pudieron marcar goles en la Serie A después de los 40 años.

En la entrevista después del partido, Modrić enfatizó que los resultados del equipo eran más importantes, pero también solicitó que el público se detuviera también para destacar su edad.

Leer también: No solo Emil Audero, esta es la estrella principal de Cremonse cuando se le surgen AC Milan



«¡Espero que la gente ya no me recuerde a la edad! Es un buen movimiento, Ale da un pase extraordinario. Creo que todo el equipo luchó bien. Desde el partido hasta el partido, estaba seguro de que estaríamos más seguros», dijo Modrić informado por Football Italia.

Leer también: Emil Audero abre voz después de ayudar a Crémones a lanzar AC Milan



También enfatizó que Milán todavía estaba en el proceso de construcción de química, considerando que había algunos jugadores que aún no habían regresado y que la adaptación del equipo aún estaba en curso.

Alexis Saelemakers, un proveedor de asistencia para los objetivos de Modri, también dio comentarios completos sobre la leyenda.

«Vi a Modrić cuando era un niño, por lo que poder jugar con él ahora es un sueño. Es un jugador extraordinario, pero lo más importante es que también es una muy buena persona», dijo Saelemakers.

Romper el récord de la Serie A

Reportado por OPTA, este objetivo contra Bolonia también dio a luz un nuevo récord. Modrić (40 años 5 días) se convirtió oficialmente en el mediocampista más antiguo que anotó en la historia de la Serie A, rompiendo el récord de la leyenda de Milán, Nils Liedholm (38 de 169 días) creó el 26 de marzo de 1961 contra el Inter de Milán.

Esta victoria también es una prueba del carácter fuerte de AC Milan. Aunque el entrenador Massimiliano Allegri había recibido una tarjeta roja debido a fuertes protestas para el árbitro, los Rossoneri aún podían mantener la excelencia hasta el final de la pelea.

Para Milán, estos tres puntos no son solo sobre la posición en la clasificación, sino también la señal de que el equipo está desarrollando con una mezcla de jugadores jóvenes y figuras experimentadas como Modrić.