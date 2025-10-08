El mayor trato desde que dejó la UE: el Reino Unido PM Keir Starmer habla de FTA en Mumbai







Primer ministro británico (primer ministro) Keir Starmer, quien está en su primera visita oficial a IndiaSe reunieron con líderes empresariales en Mumbai el miércoles. Durante su discurso en el capital financiero, Starmer describió el Acuerdo de Libre Comercio (TLC) firmado entre India y el Reino Unido (Reino Unido) en julio como el mayor acuerdo comercial firmado por el país desde su salida de la Unión Europea (UE), informó la agencia de noticias ANI.

«Esta es la mayor misión comercial que el Reino Unido ha enviado a la India», dijo Starmer durante una interacción con los líderes de la industria, y agregó que su visita es la «pierna de regreso» después del viaje anterior del primer ministro Narendra Modi al Reino Unido este año.

Después de la salida del Reino Unido del Unión Europea (UE) – Conocido como Brexit – El Reino Unido ha estado trabajando activamente para establecer nuevas relaciones comerciales más allá del bloque europeo. El TLC India-Reino Unido es visto como un desarrollo importante en ese esfuerzo, reduciendo la dependencia del Reino Unido en el mercado europeo y profundizando los lazos económicos con una de las economías de más rápido crecimiento del mundo.

Al llamar al TLC firmado en julio de este año, «enormemente importante», Starmer comentó: «Es el mayor trato que hemos alcanzado desde que salimos de la Unión Europea. Creo que también es el mayor negocio que India ha alcanzado, por lo que es muy importante».

#MIRAR | Mumbai, Maharashtra: el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, dice a los líderes empresariales: «Esta es la misión comercial más grande que el Reino Unido ha enviado a la India … obviamente, este es un dos partes. Tuvimos el primer ministro Modi al Reino Unido a principios de este año para firmar la FTA … pic.twitter.com/i07HNHK3CV – tampoco (@ani) 8 de octubre de 2025

El pacto comercial histórico, firmado durante PM Modi’s UK Visit, Se espera que aumente el comercio bilateral en 25.5 mil millones de libras anuales. Incluye reducciones arancelarias significativas en bienes como textiles, whisky y automóviles, destinados a hacer que las exportaciones de ambos países sean más competitivas en los mercados de los demás.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, se toma una selfie con una cámara desechable durante una interacción con los líderes empresariales en el Palacio Taj Mahal en Mumbai. (Fuente de la foto: piscina a través de Reuters) pic.twitter.com/geug4t8irg – tampoco (@ani) 8 de octubre de 2025

Según el acuerdo, las empresas indias se beneficiarán de un acceso mejorado al mercado británico. El Reino Unido ha ofrecido el 99.1 por ciento de las líneas arancelas con valor comercial del 100 por ciento en el servicio cero desde el momento en que el acuerdo entra en vigor.

El FTA También se espera que cree miles de empleos tanto en India como en el Reino Unido, especialmente en sectores clave como textiles, cuero, calzado, artículos deportivos e ingeniería. Su objetivo es no solo reducir las tarifas, sino también ampliar el acceso al mercado y al comercio doble bilateral para 2030.

Durante su reunión en el Taj Mahal Palace Hotel en Mumbai, PM Starmer también compartió un momento ligero haciendo clic en una selfie con una cámara desechable, ganando sonrisas de la audiencia.

Primer Ministro Narendra Modi extendió una cálida bienvenida a su contraparte británica. En una publicación sobre X (anteriormente Twitter), el primer ministro Modi escribió: «Bienvenido al primer ministro Keir Starmer en su primera visita histórica a la India con la delegación comercial más grande de la historia del Reino Unido. Esperamos nuestra reunión mañana para avanzar en nuestra visión compartida de un futuro más fuerte y mutuamente próspero».

Starmer fue recibido en el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai por el gobernador de Maharashtra Acharya Devvrat, el primer ministro Devendra Fadnavis, y los ministros victos de los Ministros Eknath Shinde y Ajit Pawar.

El Ministerio de Asuntos Externos También emitió una declaración que decía: «Una cálida bienvenida al primer ministro Keir Starmer del Reino Unido! Recibido por el gobernador de Maharashtra y Gujarat, Acharya Devvrat, en el aeropuerto. Esta es la primera visita del PM Starmer a la India. Esta visita marca un nuevo capítulo en nuestra fuerte y dinámica asociación India-Rek».

