El mayor problema de los Yankees podría ser comenzar a lanzar

Durante meses, el Yankees de Nueva York‘Bullpen ha usado la culpa de su colapso de verano. Pero aquí está la verdad: el bullpen no es el problema raíz,Greg Joyce del New York Postdice que es la rotación inicial. Los titulares de Nueva York han sido en silencio una de las unidades menos efectivas de la MLB desde finales de junio, y está obligando a Aaron Boone a manejar cada juego como si fuera octubre solo para sobrevivir a nueve entradas.

Los números cuentan la historia. Desde el 29 de junio, los titulares de los Yankees han completado seis entradas en solo cinco de 33 juegos. Max frito, Carlos Rodón, Will Warreny el lanzado desde Marcus Stroman explicar esas raras salidas profundas. Más a menudo, Boone está alcanzando al bullpen por la quinta entrada, un patrón que se ha convertido en la regla, no la excepción. En ese mismo tramo, la rotación de Nueva York ha publicado una efectividad de 5.20, la quinta peor en las mayores.

Esa carga de trabajo está aplastando el cuerpo de ayuda. El bullpen tiene lanzado 127 entradas en el mismo lapsoSexto más en MLB, con una efectividad de 6.02, la segunda marca en el béisbol. Cuando tus mejores brazos se queman tres o cuatro noches a la semana, eventualmente no están disponibles o no son ineficaces.

El efecto dominó está matando las entradas tardías de los Yankees

Boone lo ha dejado claro: «Todos los lanzadores se protegen entre sí … que comienzan con comenzar a lanzar». Pero cuando los titulares salen antes de la sexta entrada, no hay protección. Cada juego se convierte en una lucha de alta apalificación.

La reciente serie Rangers fue un ejemplo perfecto de cómo los comienzos cortos drenan la lista. El lunes, Fried necesitaba 105 lanzamientos para pasar cinco entradas, dejando una ventaja de 5-4 al bullpen. Boone tuvo que desplegarse Luke Weaver, Camilo Doval, David Bednary Devin Williamscon Williams soplando el noveno.

El martes, Warren duró cinco entradas en 98 lanzamientos. Eso nuevamente trajo a Doval y Weaver a las entradas medias antes de que Williams entregue las carreras de la cabeza en el octavo. Una sola entrada adicional de Warren podría haber mantenido a Williams fuera del juego por completo.

Para el miércoles, la caminata inicial de 93 lanzamientos de Rodón en el sexto terminó su día. Boone tuvo que unir las últimas cuatro entradas con Mark Head de Jr., Tim Hill, Yerry de los Santosy un Save de cinco outs Desde Bednar, porque Weaver y Williams fueron gaseados y Doval estaba en estado de emergencia. Así es como los brazos de baja apalitud terminan en puntos que no pueden manejar.

Fried y Rodón deben ser la solución, no parte del problema

Los Yankees no construyeron esta rotación esperando que Fried y Rodón fueran lanzadores de cinco entradas. Ambos dominaron en la primera mitad, frente a una efectividad de 1.92 a través de 17 aperturas, y Rodón un 2.92 a 18, pero ambos han retrocedido. Fried ha publicado una efectividad de 5.81 en sus últimas seis aperturas, mientras que Rodón tiene una efectividad de 4.50 en sus últimos siete.

El problema no es solo golpes, son caminatas. Los pases gratuitos están corriendo los recuentos de lanzamientos y empujando a ambos titulares fuera de los juegos antes de que puedan enfrentar una alineación tres veces. Fried lo admitió él mismo: «Tengo que hacer un mejor trabajo de ser más agresivo y no quedarse atrás tanto … ya sean caminatas de cuatro lanzamientos o caminatas poco competitivas, solo necesito hacer un mejor trabajo».

Ese es un problema evidente para un equipo que necesita longitud de su rotación ahora más que nunca. Los Yankees diseñaron su revisión de bullpen en la fecha límite para ser un lujo, no una balsa de vida. Pero a menos que Fried y Rodón comiencen a lanzar más profundamente en los juegos, Boone seguirá apoyado en sus alivios hasta que se rompan.

Los Yankees aún pueden enderezar el barco y asegurar un lugar de playoffs, pero la fórmula no es complicada. No se trata de agregar más brazos de bullpen o barajar la alineación, se trata de recuperar la rotación al modo de caballo de batalla. Sin eso, el bullpen continuará ahogándose, y también la temporada de los Yankees.