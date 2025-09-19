El «mayor problema» de los asaltantes debería ser motivo de preocupación







Cuando los Raiders de Las Vegas cambiaron por Geno Smith, hubo mucha emoción de la base de fanáticos. Si bien no es ampliamente considerado uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, se suponía que era una mejora masiva sobre Gardner Minshew y Aidan O’Connell.

A través de dos juegos, Smith ha dejado mucho que desear. Está empatado para el liderazgo de la NFL con cuatro intercepciones y solo tiene un pase de touchdown. La línea ofensiva de los Raiders no ha sido buena, y el joven cuerpo de receptor abierto claramente necesita trabajo, pero simplemente tiene que ser mejor.

Brad Gagnon, del informe de Bleacher, pasó y enumeró el mayor problema para cada equipo de la NFL y enumeró a Smith como el mayor problema de los Raiders.

«Justo cuando la defensa se convierte repentinamente en un activo, los Raiders reciben una bofetada en la cara de su mariscal de campo del puente de bajo rendimiento. Durante dos semanas, Geno Smith es el pasador calificado con calificación más baja de la liga gracias a una tasa en el objetivo de la liga (34.2 por ciento) y una calificación de 52.2 (con tres intercepciones) en intentos profundos», escribió Gagnon. «La línea y el juego de ejecución no le han ofrecido mucho apoyo, pero a Smith le pagan mucho dinero para liderar esta ofensiva y simplemente no ha entregado hasta ahora.

«Outlook: teniendo en cuenta cuánta presión se enfrenta en esa ofensiva unidimensional, es difícil imaginar que el hombre de 34 años salga de esto rápidamente».

Smith no busca excusas

Si el mayor problema de un equipo es su mariscal de campo, no va a ganar muchos juegos. Sin embargo, hay una tendencia creciente con Smith: gira mucho la pelota.

Volviendo al comienzo de la temporada pasada, lidera la NFL con 19 intercepciones. Uno de los trabajos más importantes para un mariscal de campo es proteger el fútbol, ​​y Smith no lo ha hecho.

Smith sabe que tiene que ser mejor y está asumiendo la responsabilidad.

«Esas son cosas de las que tengo que aprender y ser mejor. Cualquier cosa que no se vea bien, lo pones de pie, ya sabes, lo pones sobre mis hombros. Siento que tengo que ser mucho mejor para nuestros muchachos. Sé que tengo que hacerlo, y lo estaré», lo estaré «, lo estaré», lo estaré «. Smith dijo el miércoles. «Nunca voy a poner excusas sobre nada. Tengo que ser mejor. Tenemos que ser mejores y tenemos una semana corta para mejorar eso».

Smith tiene que mejorar rápidamente

La defensa de los Raiders ha estado jugando sorprendentemente bien hasta ahora, pero el equipo no puede esperar que eso continúe cada semana. El grupo simplemente no tiene suficiente profundidad.

Si los Raiders van a tener éxito esta temporada, la ofensiva debe ser muy buena. Ese no ha sido el caso en dos juegos. Dado que el juego de carrera es esencialmente inexistente, hay muchos hombros de Smith. Es por eso que el equipo le está pagando casi $ 40 millones al año.

No se esperaba que los Raiders fueran un equipo de playoffs esta temporada, por lo que tener 1-1 no es una sorpresa, pero esperaban tener una respuesta en el quarterback durante al menos un par de temporadas. Si lanza otras más de 15 intercepciones para una segunda temporada consecutiva, podría volver al tablero de dibujo para Las Vegas.

