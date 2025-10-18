El Mayor General Yunianto se convierte en Estado Mayor Especial del KSAD, un total de 15 oficiales del TNI AD reemplazados por el General Agus Subiyanto

Jacarta – El comandante del TNI, general Agus Subiyanto, ha vuelto a llevar a cabo una rotación a gran escala dentro del Ejército Nacional de Indonesia (TNI). Un total de 286 oficiales de alto y medio rango experimentaron traslados, ascensos o cambios de puesto.

De este número, 15 oficiales del Ejército del TNI (AD) fueron asignados oficialmente para servir Personal especial Jefe del Estado Mayor del Ejército (Jefe de Estado Mayor del Ejército) General Maruli Simanjuntak.

Uno de los nombres que se robó la atención es Mayor General TNI Yunianto, quien anteriormente sirvió como Estado Mayor Especial del Comandante del TNI. Ahora, se confía en que este oficial de alto rango acompañe al Jefe de Estado Mayor del Ejército en las filas del Estado Mayor Especial junto con otros 14 oficiales.

Esta mutación se establece en el Decreto del Comandante del TNI Número Kep/1334/IX/2025 relativo a la destitución y nombramiento de cargos dentro del Ejército Nacional de Indonesia, que se estipuló el martes 30 de septiembre de 2025.

Este movimiento para cambiar de puesto es parte de la renovación organizacional, así como del desarrollo profesional de los funcionarios en el entorno. TI ASIS. Los oficiales designados procedían de varias unidades y posiciones estratégicas, como Kodam, Balitbang Kemhan, hasta Puspomad.

Del total de 15 oficiales que ahora forman el Estado Mayor Especial del Jefe de Estado Mayor del Ejército, hay tres oficiales con el rango de Mayor General (Mayjen), once Generales de Brigada (Brigjen) y un Coronel Cpm. Ayudarán a KSAD Maruli a llevar a cabo diversos programas estratégicos para el desarrollo del personal y el fortalecimiento organizativo del ejército de Indonesia.

La siguiente es una lista completa de 15 oficiales del TNI AD que actualmente se desempeñan como Estado Mayor Especial del Jefe de Estado Mayor del Ejército:

Mayor General del TNI Yunianto, desde Estado Mayor Especial hasta Comandante del TNI, Estado Mayor Especial y Jefe de Estado Mayor del Ejército. Brigada del TNI Budi Setiawan, del Jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de Strahan Balitbang, Ministerio de Defensa, se convirtió en Estado Mayor Especial del Jefe de Estado Mayor del Ejército. El general de brigada del TNI Afson Riswandi Sirait, del Jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de Sumdahan, Balitbang, Ministerio de Defensa, se convirtió en el Estado Mayor Especial del Jefe de Estado Mayor del Ejército. Mayor General TNI Sugiarto, de Jefe del Centro de Salud del TNI a Estado Mayor Especial del Jefe de Estado Mayor del Ejército. General de Brigada del TNI Ateng Karsoma, del TNI de Waka Babinkum al Estado Mayor Especial del Jefe de Estado Mayor del Ejército. El general de brigada Parluhutan Sagala, del TNI Kaotmilti I Medan Babinkum, se convirtió en Estado Mayor Especial del Jefe de Estado Mayor del Ejército. General de brigada TNI Riyanto, de Kasdivif 2 Kostrad al Estado Mayor Especial del Jefe de Estado Mayor del Ejército. El general de brigada Dany Rakca Andalasawan, de Danpuslatpur Kodiklatad, se convierte en Estado Mayor Especial del Jefe de Estado Mayor del Ejército. General de brigada del TNI Iwan Rosandriyanto, de Dirdik Kodiklatad al Estado Mayor Especial del Jefe de Estado Mayor del Ejército. El general de brigada TNI Safta Feryansyah, de Danrem 045/Gaya (Bangka Belitung) Kodam II/Swj se convierte en Estado Mayor Especial del Jefe de Estado Mayor del Ejército. General de brigada del TNI Achmad Fauzi, de Kapoksahli Pangdam XVII/Cenderawasih al Estado Mayor Especial del Jefe de Estado Mayor del Ejército. General de Brigada Dedy Zulkifli, de Kapoksahli Pangdam XIX/Tuanku Tambusai al Estado Mayor Especial del Jefe de Estado Mayor del Ejército. El general de brigada del TNI Kris Doni Indriarto, de Director del Ayudante General del Ejército (Dirajenad) a Estado Mayor Especial del Jefe de Estado Mayor del Ejército. El Mayor General TNI Hartono, del KSAD Pa Sahli Nivel III para Economía y Asuntos Populares se convertirá en Estado Mayor Especial del KSAD. El coronel Cpm Rinoso Budi, de Dirbingakkum Puspomad, se convirtió en Estado Mayor Especial del Jefe de Estado Mayor del Ejército.