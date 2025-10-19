El mayor general Edwin de Danpaspampres presenta sus últimos respetos al mayor general Wahyu Hidayat, antiguo escudo vital de Jokowi

Jacarta – Comandante paspampres El general de división del TNI Edwin Adrian Sumantha y su personal llevaron a cabo una peregrinación a la residencia del difunto mariscal del TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko el domingo 19 de octubre de 2025.

Lea también: Jokowi Evalúa Que El Desempeño Del Gobierno De Prabowo Durante Un Año Ha Funcionado Sin Problemas



El difunto mariscal del TNI Wahyu Hidayat fue el ex comandante del 28º Paspampres durante el período 2022-2023 en la era del presidente Joko Widodo (Jokowi).

El Mayor General Edwin presentó sus respetos a la residencia del fallecido junto con los Wadan Paspampres, Asistentes, Comandantes de Unidad y administradores de la Rama BS de IKKT PWA.

Lea también: Mahfud MD dijo que después de que Jokowi cambiara el Proyecto Whoosh de Japón a China, el interés aumentó drásticamente.





Danpaspampres Mayjen Edwin Sumantha takziah almarhum Mayjen Wahyu Hidayat Foto : Instagram ppid.paspampres

«El fallecimiento del fallecido es una profunda pérdida para la familia extendida del TNI, especialmente para todos los soldados de Paspampres que han sentido el cálido toque de su liderazgo», escribió el domingo en la cuenta de Instagram de PPID Paspampres.

Lea también: La oración de Jokowi por Prabowo, que hoy cumple 74 años



«El difunto Mariscal TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko ha cerrado su Dharma Bhakti con honor, que el difunto sea aceptado por todos sus actos de adoración, obtenga el mejor lugar a Su lado, y la familia que queda atrás recibirá firmeza, firmeza y sinceridad».

Anteriormente, llegaron noticias tristes de Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, ex Danpaspampres (Comandante de las Fuerzas de Seguridad Presidenciales) durante la era del presidente Joko Widodo (Jokowi), falleció.

Marsda Wahyu Hidayat es la vigésimo octava Danpaspampres, conocida por ser firme, autoritaria y llena de dedicación. Dirigió las tropas de élite de la guardia del jefe de Estado durante un año durante el primer mandato de la administración de Jokowi.

«El Comandante Paspampres y toda la familia Paspampres expresan su más sentido pésame por el fallecimiento de Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, el 28º Comandante Paspampres», se escribe en el comunicado, citado el domingo 19 de octubre de 2025.

El mariscal jefe del aire Wahyu Hidayat Sudjatmiko, se graduó de la Academia de la Fuerza Aérea en 1993 de la sucursal de TNI AU Kopasgat y había asistido a entrenamiento de comando en el Comando de Fuerzas Especiales del Ejército de TNI (Kopassus).

Después de servir como Danpaspampres, Wahyu Hidayat regresó a su unidad de mando original con el puesto de Comandante de la Fuerza Aérea de Indonesia Kopasgat (2023). Luego, Wahyu se desempeñó como personal especial para Rafters y más recientemente como Pa Sahli Tk. III Asuntos Militares y Cibernéticos, Comandante del TNI.