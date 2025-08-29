El mayor ataque ruso incluye ataques raros en el centro de Kyiv, matando al menos 2







Rusia Lanzó un gran ataque aéreo el jueves temprano en Kiev que incluyó un raro ataque en el centro de la ciudad, matando al menos a 21 personas, hiriendo a 48 y dañando las oficinas diplomáticas de la Unión Europea, dijeron las autoridades.

El bombardeo de drones y misiles fue el primer gran ataque ruso contra Kiev en semanas, ya que los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra de tres años lucharon para ganar tracción. Gran Bretaña dijo que el ataque saboteó los esfuerzos de paz, mientras que el principal diplomático de la UE Kaja Kallas convocó al enviado de la UE de Rusia a Bruselas por las huelgas que dañaron las oficinas de la UE.

El Consejo de Seguridad de la ONU programó una reunión de emergencia sobre ataques aéreos contra Ucrania el viernes por la tarde a pedido de Ucrania y los cinco miembros del Consejo Europeo: Gran Bretaña, FranciaEslovenia, Dinamarca y Grecia. Dos de los principales enviados de Ucrania estaban programados para reunirse el viernes con la administración Trump con respecto a la mediación.

El Kremlin dijo que Rusia seguía interesada en continuar las conversaciones de paz a pesar del ataque aéreo del jueves, que fue uno de los más grandes de la guerra desde que comenzó en 2022.

Entre los muertos había cuatro niños entre 2 y 17 años, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad de Kiev. Dijo que aún más personas podrían estar bajo los escombros, y los esfuerzos de búsqueda y rescate continuaron el jueves por la noche.

Ataque raro en el centro de Kyiv

El ataque fue una de las pocas veces Drones rusos Y los misiles han penetrado en el corazón de Kyiv desde el comienzo de la invasión a gran escala. La Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó 598 drones y señuelos de huelga y 31 misiles de diferentes tipos en todo el país el jueves temprano, la mayoría de ellos son objetivos en Kiev.

Al menos 33 ubicaciones en los 10 distritos de la ciudad fueron directamente afectados o dañados por los escombros, dijo Tkachenko. Miles de ventanas se rompieron ya que casi 100 edificios fueron dañados, incluido un centro comercial en el centro de la ciudad.

UE y el Reino Unido convocan enviados rusos después de que los huelgas llegaron a sus edificios

El presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que dos ataques desembarcaron a 20 segundos de unos 50 metros (165 pies) de la misión de la UE a la construcción de Ucrania en Kiev. Ella dijo que ningún personal resultó herido en la huelga. `Ninguna misión diplomática debería ser un objetivo. En respuesta, estamos convocando al enviado ruso en Bruselas, `Kaja Kallas, el Unión Europea Top Diplomat, dijo el jueves en una publicación en X.

El British Council, que promueve las relaciones culturales y las oportunidades educativas, también dijo que su oficina de Kiev había sido «severamente dañada» en el ataque y estaba cerrado a los visitantes hasta que se notifiquen. La organización publicó una foto que mostraba el edificio con sus ventanas y su entrada abierta y rodeada de vidrio y escombros. Un guardia resultó herido y está `Sacudido pero estable, ‘El presidente ejecutivo del consejo, Scott McDonald, publicó en X.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, estaba ‘saboteando’ las esperanzas de la paz después de los ataques ‘sin sentido’. El embajador ruso en Londres fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz se han estancado

El ataque del jueves es el primer gran ataque combinado de drones y misiles rusos combinados en golpear a Kiev desde que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con Putin en Alaska a principios de este mes para discutir la fin de la guerra en Ucrania.

`Rusia elige balística en lugar de la mesa de negociación,`, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo en un puesto en X después del ataque. `Esperamos una respuesta de todos en el mundo que han pedido la paz, pero que ahora más a menudo permanece en silencio en lugar de tomar posiciones de principios.

Si bien un impulso diplomático para terminar la guerra pareció ganar impulso poco después de esa reunión, han surgido pocos detalles sobre los próximos pasos.

Los líderes occidentales han acusado a Putin de arrastrar los pies en los esfuerzos de paz y evitar negociaciones serias, mientras que las tropas rusas se mueven más profundamente en Ucrania. Esta semana, los líderes militares ucranianos admitieron que las fuerzas rusas han entrado en una octava región de Ucrania que busca capturar más terreno.

Zelenskyy Espera que las sanciones más duras de los Estados Unidos paralizen la economía rusa si Putin no demuestra seriedad sobre terminar la guerra. Reiteró esas demandas después del ataque del jueves.

Trump se erizó esta semana al estancar en una propuesta estadounidense de conversaciones directas de paz con Zelenskyy. Trump dijo el viernes que espera decidir sobre los próximos pasos en dos semanas si las conversaciones directas no están programadas.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó a Putin y Zelenskyy después del ataque del jueves contra Kiev. Ella dijo que Trump ‘no estaba contento con esta noticia, pero tampoco se sorprendió’ por el asalto aéreo del jueves de Rusia a la capital ucraniana.

Rusia dice que se dirigió a `complejo militar-industrial

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que llevó a cabo una huelga contra las bases aéreas militares y las empresas «dentro del complejo militar-industrial» dentro de Ucrania utilizando armas de largo alcance, incluidas Misiles Kinzhal. «Todos los objetos designados fueron golpeados», dijo el ministerio en un comunicado.

El Ministerio de Defensa de Rusia también dijo que derribó 102 drones ucranianos durante la noche, principalmente en el suroeste del país. Un ataque con drones provocó un incendio en la refinería de petróleo de Afipsky en la región de Krasnodar, dijeron funcionarios locales, mientras que se informó un segundo incendio en la refinería NovokuibyShevsk en la región de Samara.

