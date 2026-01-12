¡El mayor arrepentimiento! Aurelie Moeremans siguió a su ex para hacerse un tatuaje y no pudo participar en un concurso de belleza

Jacarta – Actriz Aurelie Moeremans Regresó al foco público luego de revelar amargas experiencias de su pasado llenas de estrés y trauma.

A través de unas memorias tituladas Cuerdas rotas, la mujer de 32 años optó por abrir viejas heridas que había mantenido ocultas durante años. ¡Vamos, desplázate más!

La historia comenzó cuando Aurelie tenía 15 años y se vio envuelta en una relación que luego se dio cuenta de que era tóxica y llena de manipulación.

En los primeros capítulos de Broken Strings, Aurelie cuenta su encuentro con un hombre cuyo nombre disfrazó de Bobby. En ese momento, Bobby tenía 29 años y mostraba una actitud que inicialmente parecía afectuosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación se volvió llena de control y violencia.

Aurelie reveló que sufrió un trato inhumano, que iba desde acciones físicas hasta la distribución de fotografías privadas tomadas sin su consentimiento.

Esta relación separa lentamente a Aurelie del entorno que la rodea. Se dice que Bobby regula su forma de vestir, limita la comunicación con otras personas y hace que Aurelie viva con miedo.

Esta condición puso a la actriz en una situación de aislamiento y bajo una fuerte presión psicológica, por lo que sin darse cuenta siguió obedeciendo los deseos de su pareja.

Uno de los mayores arrepentimientos de Aurelie fue cuando la obligaron a hacerse un tatuaje para frustrar sus posibilidades de participar en un concurso de belleza. Todo comenzó cuando Aurelie apareció en un programa de entrevistas y demostró su capacidad para hablar cinco idiomas. Su apariencia recibió elogios y abrió oportunidades para participar en prestigiosos eventos de belleza.

«Acabo de terminar de filmar un programa de entrevistas, en el programa demostré que podía usar cinco idiomas diferentes. Por eso mucha gente me dijo que participara en Miss Indonesia», dijo Aurelie Moeremans citando su vídeo de Instagram, el lunes 12 de enero de 2026.

En lugar de apoyarla, su ex amante se sintió amenazada y le prohibió a Aurelie desarrollar su potencial. Luego instó a Aurelie a hacerse un tatuaje, considerando que los tatuajes eran una de las cosas que no estaban permitidas en el concurso de belleza.

«En pocas palabras, a mi novia de entonces no le gustó. Simplemente no lo permitió. Entonces tuve tanto miedo de unirme que me dijo que me hiciera un tatuaje porque si ya tenía un tatuaje, no podía unirme», explicó Aurelie.