El mariscal de campo de primer año de los Colorado Buffaloes tiene un fuerte debut

Getty

El entrenador en jefe de los Colorado Buffaloes, Deion Sanders, no estaba contento con la tercera derrota consecutiva de su equipo, esta vez una derrota como visitante por 29-22 a manos del enemigo de los 12 grandes, West Virginia… pero no podía estar descontento con el juego de su verdadero mariscal de campo de primer año Julian, «Ju Ju» Lewisquien se mantuvo firme en su primer inicio de temporada.

Lewis mostró aplomo y un buen toque en sus pases. lanzando para 299 yardas y dos touchdowns sin lanzar una intercepción. Estar libre de pérdidas de balón no ha sido la norma en las últimas semanas para los Buffs. Las intercepciones y los balones sueltos han plagado a los otros llamadores de señales de CU, Kaidon Salter y Ryan Straub, en momentos críticos durante gran parte de la temporada.

Hablando de Lewis después del partido, Sanders se mostró satisfecho, pero cauteloso.

«Hizo algunas cosas maravillosas y se podía ver que iba a ser especial», dijo Sanders a los medios. «Hizo algunas cosas que se podían ver en su juventud. Pero en general, para mí, el niño jugó bien. Jugó lo suficientemente bien como para que ganáramos».

Suponiendo que Lewis esté bajo el centro durante los dos últimos juegos de Colorado, no podrá tomar una temporada con camiseta roja. Sanders dijo que puso esa decisión en manos de Lewis y su familia. El QB de primer año dijo que quería jugar. «Fue increíble volver a jugar al fútbol, ​​de manera realista, como titular». Lewis dijo a los medios.

Sin embargo, el resto de sus compañeros ofensivos, con la excepción de un puñado de jugadas terrestres positivas, no estuvieron a la altura de la tarea contra una agresiva carrera de pases de los Mountaineers que capturó a Lewis siete veces y lo acosó un montón más. Los Buffs reunieron sólo 51 yardas por tierra. Sin embargo, Lewis, quien mostró buena atención al bolsillo y tiró la pelota cuando fue necesario, dudó en bajar la pelota y correr. Totalizó -39 yardas terrestres cuando se incluyeron las capturas.

El producto de Carollton, Geogia acaba de cumplir 18 años y habría estado en el último año de la escuela secundaria este año si no hubiera elegido reclasificarse y abandonar la escuela secundaria un año antes.

Por otro lado, la defensa de CU, que fue pisoteada en las dos semanas anteriores, permitiendo 105 puntos, se mantuvo mejor contra la doble amenaza de Scotty Fox, Jr., el llamador de señales de primer año de West Virginia, limitándolo a 202 yardas por aire y eliminándolo dos veces. Fox agregó 58 yardas por tierra.

Pero al igual que varias derrotas a principios de temporada, los Buffs no pudieron realizar las paradas clave cuando las necesitaron. Esto permitió al joven equipo de Rich Rodríguez ganar su cuarto partido de la temporada tras seis derrotas.

Séptima derrota de la temporada de Colorado los elimina de la contienda del tazón después de jugar en el Alamo Bowl el año pasado. Con solo dos juegos restantes (después de su segunda semana libre) contra Arizona State en casa y Kansas State, los Buffs enfrentan el peor récord desde el desastre 1-11 de 2022, el año antes de que Sanders llegara a Boulder.

Sin embargo, es posible que hayan encontrado a su mariscal de campo del futuro entre los escombros.