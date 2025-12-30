El mariscal de campo de Oregon, Dante Moore, podría superar a Fernando Mendoza de IU

Durante los últimos años, el mariscal de campo de Oregon, Dante Moore, ha demostrado una paciencia que no se ve comúnmente en el fútbol universitario en estos días.

Primero, Moore se quedó un año atrás marrones de cleveland quarterback Dillon Gabriel en 2024, observando y aprendiendo mientras los Ducks lograban una temporada regular invicta y conseguían el primer puesto en el College Football Playoff.

Un año después, si Moore pudiera llevar las cosas un paso más allá que Gabriel y liderar a su equipo más allá de Texas Tech En los cuartos de final de la CFP, toda esa paciencia podría muy bien dar sus frutos.

Si Moore brilla contra Texas Tech, muy bien podría superar al mariscal de campo de Indiana y Fernando Mendoza, ganador del Trofeo Heisman como la selección general número uno en 2026 NFL borrador.

«Incluso con Fernando Mendoza actualmente establecido como el favorito para escuchar su nombre primero al inicio del draft de la NFL de 2026, el estatus del mariscal de campo no es una conclusión inevitable», escribió Brent Sobleski de Bleacher Report el 27 de diciembre. «Tal vez ese escenario aún se desarrolle, pero existe una oportunidad para que Dante Moore de Oregon cause una gran impresión en el corto plazo».

Moore comenzó su carrera universitaria en Pac-12 Rival

Si bien Moore no ha dado ningún indicio de si dará el salto a la NFL (la mayoría de las señales apuntan a lo contrario), la mejor decisión que tomó hasta este momento fue transferirse a Oregon desde UCLA después de la temporada 2023.

Moore, de 6 pies 3 pulgadas y 206 libras, tuvo marca de 3-2 en 5 aperturas jugando para el entrenador en jefe Chip Kelly como un verdadero estudiante de primer año, pero entró en el portal de transferencias antes del final de la temporada regular.

Terminó siendo una decisión inteligente. Kelly dejó UCLA unos meses después para convertirse en coordinador ofensivo en Ohio State. Los Bruins tuvieron marca de 5-7 en la primera temporada del entrenador en jefe DeShaun Foster en 2024 y fue despedido después de un inicio de 0-3 en 2025.

Ducks y Moore encajan perfectamente en 2025

Moore ha pasado la temporada 2025 mostrando a los cazatalentos de la NFL por qué es una selección segura de primera ronda, ya sea en 2026 o 2027.

A lo largo de 13 juegos, Moore tiene marca de 12-1 como titular y ha lanzado para 3,046 yardas, 28 touchdowns y 8 intercepciones, incluyendo 19 de 27 pases para 313 yardas, 4 touchdowns y 2 intercepciones en una victoria 51-34 sobre James Madison en la primera ronda del College Football Playoff.

Lo que no tiene es una victoria sobre Mendoza, y la única derrota de los Ducks fue ante Indiana, 30-20, el 11 de octubre en Eugene. En la derrota, Moore completó 21 de 34 pases para 186 yardas, 1 touchdown y 2 intercepciones.

Si los Ducks y Moore tuvieran una revancha con los Hoosiers y Mendoza, sería en las Semifinales del CPF. Indiana se enfrentará a Alabama en los cuartos de final el 1 de enero, justo después de que Oregon se enfrente a Texas Tech en el Orange Bowl.

La mayoría de los drafts simulados tienen a Mendoza, quien también comenzó su carrera en Pac-12 en Cal, siendo el No. 1 general del Asaltantes de Las Vegas. La primera ronda del draft de la NFL se llevará a cabo el 23 de abril en Pittsburgh.

«Oregon ganó su primer campeonato nacional en la historia de la escuela, o al menos hizo una carrera profunda en el CFP, aumenta las posibilidades de Moore de partir a la NFL y potencialmente ser la primera selección general del draft», Trabajo hecho a mano de Caden de Sports Illustrated escribió.