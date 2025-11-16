El mariscal de campo de los Vikings, JJ McCarthy, recibe un mensaje brutal después de la derrota ante los Bears

El Vikingos de Minnesota tuvo problemas en su derrota por 19-17 ante el Osos de chicago en la Semana 11 el 16 de noviembre en el US Bank Stadium. Además, fue el tercer partido de los últimos cuatro en el que el equipo no logró anotar más de 20 puntos.

Además, fue otro juego desafiante para el mariscal de campo de segundo año JJ McCarthy, quien completó 16 de 32 pases para 150 yardas aéreas, un touchdown y dos intercepciones.

Tuvo un avance sobresaliente al final del último cuarto, registrando un pase de touchdown de la ventaja a Jordan Addison. Sin embargo, ese impulso no fue suficiente para superar los problemas a lo largo del concurso.

Como resultado, los Vikings están recibiendo críticas por no retener a Sam Darnold, quien se fue al Halcones Marinos de Seattle en la agencia libre, y El último en opinar es el ex jugador de la NFL Richard Sherman.

“¿Cómo sería la ofensiva de los Vikings si decidieran quedarse con Sam Darnold?” Sherman escribió durante el juego Vikings-Bears en X.

Además, Sherman siguió esta toma con una crítica despiadada posterior al juego al mariscal de campo titular de los Vikings. observando que «Justin Jefferson probablemente querría otro QB pronto». el primero halcones marinos El jugador no se detuvo allí y disparó un poste más dirigido a McCarthy.

«Soy lo suficientemente mayor para recordar los comentarios que recibí cuando le dije a la gente que no estaba seguro de si McCarthy era la respuesta y se dejaron engañar por una buena cuarta parte». Sherman añadido en X. «El fútbol no es una ciencia exacta de ninguna manera, pero cuando estás preparado con uno de los mejores jugadores del fútbol y uno de los mejores WR, generalmente se puede lograr el éxito».

La oficina principal de los Vikings también tiene la culpa

Si bien Sherman no se está reprimiendo con McCarthy, no le echa toda la culpa al joven mariscal de campo. En su serie de tweets dirigidos a Minnesota, también atacó a la directiva por su decisión de no hacer un mejor esfuerzo para retener a Darnold.

“La verdad es [the Vikings] debería haber retenido a Darnold y dejarlo [McCarthy] desarrollar,» Sherman escribió en X. «Pero en mi opinión, él no es la respuesta. Si me hubieran ofrecido [Darnold] más que Seattle se habría quedado. También podrían haber franquiciado. Tomaron la decisión equivocada”.

Minnesota podría necesitar otro mariscal de campo esta temporada baja

Con los Vikings con marca de 4-6, las aspiraciones de playoffs parecen haber terminado, por lo que la directiva debe tener un ojo puesto en la temporada baja. Recientemente, Mike Florio, experto de NBC Sports NFL, declaró que no está dispuesto a renunciar a McCarthy.

Aún así, cree que Minnesota debería buscar un mariscal de campo esta temporada baja que pueda desafiarlo y ayudar a impulsar a McCarthy hacia su máximo potencial.

«Los vikingos necesitan una competencia de mariscales de campo, “ Florio dijo en la edición del 10 de noviembre de “Pro Football Talk”. «Creo que necesitan contratar a alguien en la temporada baja, no como ‘vas a ser titular y JJ está fuera’. Creo que necesitan hacer que se lo gane contra alguien. Lo necesitan en la competencia del día a día para empujarlo hacia su techo. Y cualquiera que sea su techo, es lo que es.

“En este momento, me preocupa que el techo no esté donde necesita estar porque no podemos tener una semana en la que todo encaje. Que no es como el es alguna vez ir a ser un pistolero. Nunca será Matthew Stafford. Se tratará de lo que pueda hacer en el momento adecuado: hacer la jugada correcta en el lugar correcto. A veces ganamos, a veces no.

«Creo que necesitan buscar a alguien con un techo más alto. Por lo tanto, deben empujarlo internamente hacia ese techo más alto o simplemente desconectarlo».