El mariscal de campo de los Texans, CJ Stroud, recibe malas noticias antes de ‘MNF’ vs Seahawks

Jugador de ataque CJ Stroud y el Tejanos de Houston Tuve la semana libre para descansar antes de asumir el Halcones Marinos de Seattle en la Semana 7, y entran al concurso con nuevas preocupaciones sobre uno de sus mejores creadores de juego, el receptor abierto. cristian kirk.

Los Texans adquirieron a Kirk del jaguares de jacksonville.

Una lesión en el tendón de la corva interrumpió el desempeño inicial de Kirk esta temporada baja, y una lesión similar amenaza con obstaculizarlo o incluso dejarlo fuera de juego contra los Seahawks.

Lesión de Christian Kirk Malas noticias para CJ Stroud, Texans

Kirk está a punto de expirar contrato de cuatro años y 72 millones de dólares que firmó mientras estaba con los Jaguars, y se supone que será una válvula de seguridad para Stroud en la ofensiva de los Texans. Se perdió las semanas 1 y 2 por su lesión inicial.

Lo más notable es que no estuvo en el informe de lesiones de esta semana hasta el viernes.

Los Texans no juegan hasta “Monday Night Football”, por lo que es probable que la próxima actualización provenga del entrenador en jefe. De Meco Ryans en sábado.

«El receptor abierto de los #Texans, Christian Kirk, se agregó al informe de lesiones como limitado, tendón de la corva nuevamente», Aaron Wilson de KPRC 2 informó en X antes de seguir con un artículo que detalla el tumultuoso comienzo del veterano en Houston.

Kirk, que cumplirá 29 años en noviembre, ha atrapado 10 pases para 109 yardas esta temporada.

Ha luchado contra lesiones durante gran parte de su carrera, y este último revés potencial se produce justo cuando los Texans habían encontrado un ritmo ofensivo.

«Si Kirk no puede ir o está limitado el lunes por la noche contra los Seattle Seahawks, los Texans se apoyarán en Xavier Hutchinson, Jayden Higgins y Jaylin Noel para complementar al receptor abierto del Pro Bowl Nico Collins”, escribió Wilson en su artículo de seguimiento.

CJ Stroud llama la atención cuando los tejanos regresan de la semana de descanso

Había mucho que agradar sobre la dirección que tomaban Stroud y la ofensiva de los Texans antes de la semana de descanso. Además, el mariscal de campo de tercer año cree que algo de eso puede trasladarse a medida que avanzan a lo largo de la temporada regular y, esperan, una carrera prolongada en los playoffs.

Stroud y los Texans promediaron 385 yardas totales de ofensiva y 35 puntos por juego en las Semanas 4 y 5, obteniendo sus primeras victorias de 2025 contra los Cuervos de Baltimore y el Titanes de Tennessee.

Stroud se mostró optimista sobre los avances de la ofensiva y llamó la atención para sus comentarios.

«Creo que estamos empezando a encontrar nuestra identidad y a ser versátiles». Stroud dijo a los periodistas el 16 de octubre. «Muchos muchachos tocaron el balón contra Baltimore. Creo que eso es algo bueno. Entonces, algunas cosas que podemos mantener, y mantener nuestro ritmo y entrar y salir de la reunión, solo cosas operativas, es bueno. Así que mantener todo eso».

Sin embargo, Stroud no estuvo satisfecho con todo lo que hicieron los Texans durante las primeras cinco semanas de la temporada. Dijo que hizo un poco de autoexploración durante la semana de descanso del equipo. Y aunque no reveló sus hallazgos, sí señaló algunas cosas que prefiere que los Texans dejen de hacer.

«Me guardaré eso para mí sobre lo que pensamos», dijo Stroud. «Pero hubo algunas cosas en las que creo que podemos aprovechar, y hay algunas cosas que creo que no deberíamos hacer más. Deberíamos seguir adelante, probar otras cosas. Pero pensé que lo que hicimos al venir a la práctica el miércoles pasado fue realmente útil para trabajar en algunas de las cosas en las que necesitamos trabajar desde un punto de vista general como ofensiva».

La posible ausencia de Christian Kirk cobra importancia en la semana 7

Que los Texans hayan tenido sus tres mejores actuaciones ofensivas de la temporada con Kirk podría ser una coincidencia. Han aumentado sus yardas en cada juego posterior desde su derrota ante el Rams de Los Ángeles en la semana 1.

La franqueza de Stroud llamó la atención, ya que el QB encontró su paso también.

Stroud ha lanzado para 1,076 yardas, 8 touchdowns y 3 intercepciones con un 70,8% de finalización esta temporada. Tenía un 477-6-0 linea combinada con un 81,8% de finalización contra los Ravens y Titans.