El mariscal de campo de los Texans, CJ Stroud, ofrece comentarios audaces después del juego de los 49ers

Jugador de ataque CJ Stroud dijo que su confianza era como “tan alto como siempre«después del Tejanos de Houston‘pérdida para el Halcones Marinos de Seattle en “Monday Night Football” en la Semana 7. En la Semana 8, Stroud jugó así, dejando en claro cómo se ve a sí mismo en el NFL.

Los texanos derrotaron al 49ers de San Francisco 25-15, en un concurso que los vio ganar la batalla de tiempo de posesión 41:22 a 18:38 y ganar 475 yardas netas totales de ofensiva, el máximo de la temporada.

Stroud también registró su primer juego de 300 yardas de la temporada.

CJ Stroud envía un mensaje sobre su posición entre los QB de la NFL

Stroud completó 30 de 38 intentos de pase para 318 yardas, 2 touchdowns y 1 intercepción en la victoria de los Texans sobre los 49ers. También terminó su primer juego sin captura desde su temporada de novato.

Con eso, Stroud dejó en claro que todavía se considera uno de los “mejores” mariscales de campo de la liga.

«Diría que jugué sólido. Siempre hay cosas que limpiar. Pero estoy contento con la forma en que jugué y siempre voy a mantener la confianza. E incluso cuando me falta confianza… tengo la confianza de Dios». Stroud dijo a los periodistas el 26 de octubre. «No siempre voy a ser perfecto. No siempre voy a ser el mejor, pero moriré en ese campo si es necesario. Me encanta jugar este juego. Respeto este juego. Mi preparación, me lo tomo en serio cada semana.

«Sé lo que puedo hacer. Sé que soy uno de los mejores en esta liga cuando estoy en marcha, así que. Pero tengo que seguir así».

entrenador en jefe de los texanos De Meco Ryans elogió el esfuerzo de Stroud y dijo que eso es lo que necesitan.

«Cuando CJ está concentrado… simplemente ves la energía, la vibra de toda nuestra línea lateral simplemente cambia, ¿verdad? Porque todos están buscando al mariscal de campo para ese liderazgo, y no se trata de nada especial ni nada grandioso. Se trata simplemente de que él permanezca disciplinado como mariscal de campo. Haga exactamente lo que se supone que debe hacer en cada jugada». Ryans dijo a los periodistas después del concurso.

«Cuando hace eso, y toma grandes decisiones, y con la línea ofensiva trabajando como lo hace hoy, eso es lo que ves, hombre. Uno de sus mejores juegos, ¿de acuerdo? La forma en que operó hoy, fue un fútbol muy limpio, y estoy orgulloso de dónde está. Simplemente tenemos que continuar con esto cada semana».

Ejecución ‘clave’ para los tejanos

Stroud tiene hasta 1,623 yardas, 11 touchdowns y 5 intercepciones con un 66,8% de finalización esta temporada. Más importante aún, Stroud y el Tejanos con escasez de personal ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros, siendo éste el primero contra un equipo con un récord ganador.

Stroud dijo que simplificar las cosas jugada por jugada “hace que el juego sea un poco más fácil” porque ganar esos momentos conduce a ganar el juego.

Dijo que los Texans hicieron eso desde el principio y buscarán mantenerlo así.

«Los equipos que ganan son los que pueden ejecutar los domingos. Así que creo que esa es la clave», dijo Stroud. «Podemos llevarlo a otro nivel… porque creo que somos un grupo enfocado. Creo que tenemos una gran cantidad de esfuerzo. Puedes ver lo duro que jugamos con todos. Ahora, es solo la ejecución de los X y los Os y confiar en lo que los entrenadores están haciendo y ubicar las posiciones en las que estamos. Entonces, definitivamente creo que ahí es donde debemos dar el siguiente paso, y lo hice hoy».

Stroud y los Texnas ingresaron al concurso en el puesto 23 en el juego de pase. Una victoria contra un equipo de los 49ers agotado no borra eso. Sin embargo, puede servir como punto de partida para el resto de la temporada después de un inicio de 2-4.

CJ Stroud: El ‘destino frente a nosotros’ de los tejanos

Stroud dijo la «clave», específicamente mientras se preparan para enfrentar el Broncos de Denver en la Semana 9, está practicando “muy bien” y aplicándolo al campo los días de juego.

«Creo que nuestro destino está frente a nosotros. Y cualquier cosa que hagamos semana tras semana será lo que nosotros… realmente es lo que podemos controlar. Controlamos lo que controlamos. Eso es preparación, práctica, trabajo duro, dedicación, esfuerzo incansable, enjambre. Y creo que a medida que sigamos haciendo eso, seremos capaces de conseguir más doblajes».

Stroud también mostró aprecio por los fanáticos de los Texans.

«Aprecio el apoyo, aprecio el amor. Sólo quiero poder darlo todo cada semana. Y a veces lo hago, a veces no se ve tan bien. Pero aprecio a todos y su amor, y amo Houston. Me encanta vivir en la ciudad. Amo simplemente la camaradería y la comunidad en la que estoy. Y estoy muy agradecido de estar aquí y en esta posición.

«Nuestros fanáticos están apareciendo y están haciendo lo suyo. Y lo aprecio, porque eso realmente ayuda. Incluso en Seattle, estaban todos allí. Luego, hoy, pensamos que fuimos ruidosos, y eso siempre ayuda. Así que agradezcan a H-Town y a los Texans».

Esos comentarios son apropiados para Stroud, la segunda selección general del draft de 2023 de los Texans, quien será elegible para extensión después de esta temporada.