El mariscal de campo de los Steelers, Aaron Rodgers, envía un fuerte mensaje a la defensa de los Texans

Luego de un increíble final de temporada regular contra un rival de división Cuervos de Baltimoreque finalmente determinó el resultado del título de la división AFC Norte, el Acereros de Pittsburgh enfrentará otro desafío difícil de cara a los playoffs de la NFL.

Los Steelers serán los anfitriones del Tejanos de Houston en el estadio Acrisure el lunes por la noche, con Aarón Rodgers y compañía necesitan descubrir cómo hacer funcionar su ofensiva contra una de las mejores defensas de la liga.

Pensamientos de Aaron Rodgers sobre enfrentar una dura defensa de los Texans

Antes de este enfrentamiento de playoffs el lunes por la noche en Pittsburgh, se le preguntó a Rodgers sobre cómo enfrentar a la sólida defensa de los Texans.

«Tienen una línea D realmente buena» Rodgers dijo sobre la defensa de los Texans. «Tienen varios muchachos con más de 10 capturas. He ido en contra [Danielle] Hunter durante gran parte de mi carrera. Le tengo muchísimo respeto. Es un jugador fenomenal.

“Y voluntad [Anderson]Lo vi en Nueva York los últimos años y mejora cada año. Es un tipo con mucha energía y mucho esfuerzo que tiene muchos movimientos de pase nuevos en su repertorio en los últimos años, y comienza tratando de frenar un poco a esos muchachos”.

Aunque los Steelers serán el equipo local en este partido de playoffs, los Texans son actualmente los favoritos (-3) para ganar como visitantes en Pittsburgh.

Los Texans llegan a este enfrentamiento contra los Steelers, habiendo ganado nueve juegos seguidos, pero vienen de un juego en el que cedieron la mayor cantidad de puntos a un oponente esta temporada, ya que la ofensiva de Indianápolis anotó 30 puntos contra la defensa de Houston.

Adam Thielen de los Steelers habla sobre jugar con Aaron Rodgers

A medida que Rodgers potencialmente se acerca al final de su NFL carrera, ya que podría jugar en su último partido el lunes, el receptor abierto veterano Adam Thielenquien también podría estar jugando su último partido en la liga, reflexionó sobre cómo ha sido atrapar pases del cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL.

«Tienes una cierta percepción de alguien desde lejos, ¿verdad? Nunca estuve mucho en la reunión, pero jugué mucho contra él, pude conocerlo un poco fuera del campo, jugando golf juntos un montón, pero cuando estás en la reunión, empiezas a entender por qué alguien es genial, lo que hace semana tras semana, las cosas que la gente no ve durante la semana». Thielen dijo de Rodgers. «Simplemente llegas los domingos y tienes éxito, ¿verdad? Son las cosas que hace durante la semana las que realmente me impresionan y realmente me muestran por qué ha sido tan bueno durante tanto tiempo.

«Su atención al detalle, su comunicación. Su proceso es de élite y él es quien es».

Claramente, Rodgers ha tenido un impacto en Thielen, y los dos esperan conectarse nuevamente durante el partido del lunes contra los Texans con la esperanza de avanzar a la Ronda Divisional de los playoffs.