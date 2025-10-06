El mariscal de campo de los Rams, Jimmy Garoppolo, protagoniza la campaña Travismatthew

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Jimmy Garoppolo protagoniza Travismaathew’s Campaña de otoño, colocando los pantalones más nuevos de la marca al frente y al centro mientras se burla de otros elementos esenciales listos para el otoño. Filmado en su casa, la campaña captura al mariscal de campo en momentos sinceros y accesibles mientras intenta los pantalones, piezas diseñadas para la comodidad, la versatilidad y el estilo sin esfuerzo.

Los pantalones se enfrentan, pero la campaña también insinúa el resto de Travismaathew’s Alineación de temporada, que incluye chaquetas livianas, polo de punto y alimentos básicos que definen la estética firme y juguetona de la marca. El comportamiento natural y relajado de Garoppolo da vida a la colección, mostrando que Travismathew no se trata solo de ropa inspirada en el rendimiento: se trata de ropa en la que realmente quieres vivir.

Travismaathew Durante mucho tiempo ha adoptado un enfoque juguetón y relajado para la ropa de estilo de vida, combinando el rendimiento inspirado en el golf con ropa casual y cotidiana. Su última caída de caída continúa esa filosofía. La marca también es una favorita entre los atletas y artistas que aparecen regularmente en el American Century Championship, desde los hermanos Kelce hasta el ex pez pro Mardy de tenis, así como comediantes y actores como Nate Bargatze y Michael Peña.

Entonces, ¿qué hace que la marca sea un imán para atletas y estrellas de Hollywood? Es la personalidad horneada en la marca. Travismathew no se toma demasiado en serio. Las campañas de LTS se inclinan en el humor, sus embajadores se sienten auténticos y su ropa está diseñada para mantener el ritmo de la vida real. Las telas elásticas y mantecosas y marrones-suaves y los polos que absorben la humedad verifiquen los cuadros de rendimiento, pero es el espíritu juguetón y tranquilo lo que hace que la etiqueta se destaque. En un espacio de ropa masculina a menudo llena de conceptos básicos, Travismathew hace que los elementos esenciales cotidianos se sientan como alimentos básicos elevados.

