El mariscal de campo de los Patriots, Drake Maye, tiene un mensaje humilde sobre los cánticos de ‘MVP’

De cara al 2025 NFL temporada, la Patriotas de Nueva Inglaterra Se esperaba que fueran un equipo mejorado con el nuevo entrenador en jefe Mike Vrabel a la cabeza, pero ciertamente no una fuerza a tener en cuenta en la AFC, como lo han sido con un joven y talentoso mariscal de campo liderando el camino. drake maye.

El jueves por la noche, los Patriots ganaron su octavo juego consecutivo al sacar lo mejor del rival divisional. Jets de Nueva York en el estadio Gillette en Foxboro, Massachusetts. Aunque estuvo cerca al principio, Nueva Inglaterra comenzó a alejarse en la segunda mitad una vez que Maye se puso en marcha, mejorando el récord del equipo a un impresionante 9-2, que actualmente es el mejor de la NFL.

Durante la victoria por 27-14 sobre los Jets, Maye comenzó a recibir cánticos de MVP por parte del público local en Foxboro, que están completamente justificados por lo bien que jugó en el transcurso de los primeros 11 juegos de la campaña 2025.

Maye ha estado generando rumores sobre el MVP durante algunas semanas, ya que la gente está comenzando a darse cuenta de que los Patriots son el verdadero negocio esta temporada, siendo el producto de Carolina del Norte una razón importante para el éxito de la histórica franquicia.

Después del partido, durante su conferencia de prensa posterior al juegoA Maye se le preguntó cómo se sintió al recibir cánticos de MVP por parte de los fieles de los Patriots.

“Eso fue tal vez por treveyon [Henderson] esta noche», dijo Maye. «Anotó tres touchdowns. Nuestros fanáticos han sido geniales conmigo desde que llegué aquí, desde que me seleccionaron. Les agradezco que me hayan abrazado. Estoy tratando de abrazar esta ciudad, dándoles a estos fanáticos y a este equipo todo lo que tengo”.

Vrabel también intervino sobre Maye, escuchando los cánticos de MVP de la multitud en Nueva Inglaterra.

«Yo diría que su desempeño, en general, ha sido el que esperábamos», dijo Vrabel sobre el desempeño de Maye. «Tenemos grandes expectativas para Drake. Él tiene grandes expectativas para sí mismo.

«Continuará mejorando. Sé que se mantendrá humilde a través de todo esto… Sólo tenemos que continuar enfocándonos en las pequeñas cosas, la operación, los errores no forzados durante toda la ofensiva. Lo único que realmente nos detiene somos nosotros ofensivamente».

Durante la victoria del jueves contra los Jets, Maye lanzó para 281 yardas y un touchdown mientras completaba 25 de sus 34 intentos de pase.

Sin embargo, como señaló Maye, fue Henderson quien se robó el espectáculo, ya que acumuló tres touchdowns, corrió para dos y atrapó uno para completar 93 yardas de uso general.

¿Es Mike Vrabel el entrenador del año de la NFL?

Además de que Maye recibe muchos rumores sobre el MVP y potencialmente es una carrera de dos hombres con Mateo Stafford del Rams de Los Ángeles Para el premio de la temporada regular, Vrabel ha recibido mucha atención por sus esfuerzos como nuevo entrenador en jefe del equipo.

Vrabel no ha perdido el ritmo desde la perspectiva del entrenador y, al igual que Maye, podría estar en una carrera de dos hombres por el premio de la temporada regular con Shane Stiechen del Potros de Indianápolis.

Supongamos que los Patriots continúan ganando partidos cada semana y potencialmente ganan el título de la división AFC Este antes que los Patriots. billetes de búfalo. En ese caso, Vrabel podría vencer a Stiechen teniendo un MVP de la NFL bajo el centro.