El mariscal de campo de los Jets, Justin Fields, reacciona a la brutal honestidad de Woody Johnson

La disputa entre Justin Fields y Woody Johnson continúa en medio de la Jets de Nueva York‘Patinaje perdedor continuo.

Fields respondió al dueño de los Jets el miércoles después de le lanzó un tiro no tan disimulado al asediado mariscal de campo de primer año a principios de esta semana.

Fields firmó un contrato de dos años y $40 millones con los Jets en marzo para ser el mariscal de campo titular del equipo al menos esta temporada. Pero los Jets, por supuesto, tienen marca de 0-7 y Fields fue enviado a la banca como suplente. Tyrod Taylor durante su derrota por 13-6 ante el panteras de carolina el domingo.

El entrenador de los Jets, Aaron Glenn, no ha nombrado un titular para su partido de la Semana 8 contra los Bengals de Cincinnati – y el ex mariscal de campo Joe Flacco.

Las críticas a Woody Johnson no ‘molestaron’ a Justin Fields

Si aún no se ha enterado, Johnson hizo todo lo posible para apuntar a Fields (para quien Johnson, por supuesto, firma los cheques) en las reuniones de la liga en Nueva York.

“Parece que [coach Aaron Glenn] está cambiando partes de él. Es difícil cuando tienes un mariscal de campo con el rating que tiene», dijo Johnson, refiriéndose a Fields. «Quiero decir, tiene habilidad, pero algo simplemente no funciona. Pero si miras a cualquier entrenador en jefe de un mariscal de campo como ese, verás resultados similares si estuvieras en toda la liga”.

Para que conste, Fields se ubica empatado en el puesto 17 en índice de mariscal de campo (91.1) junto con CJ Stroud del Tejanos de Houston y por delante de Bo Nix, quien es el quarterback del Broncos de Denver – el equipo que ocupa el primer lugar en la AFC Oeste.

Cuando se le preguntó, Fields dijo que no había oído hablar de los comentarios de Johnson. Pero tampoco se preocupaba por las críticas de su jefe.

“No me molesta”, dijo. «Por supuesto, todos saben que necesito jugar mejor y necesitamos jugar mejor como equipo. Por supuesto, no importa cómo le vaya a la ofensiva como unidad, yo tendré la culpa, y lo entiendo, eso es lo que viene con el trabajo. No puedes dejar que nada afecte tu mente.

«No importa si es él, no importa si son miembros de la familia, incluso compañeros de equipo, a veces habrá momentos en los que tendrás que ser el único que crea en ti mismo».

Justin Fields no va a aclarar las cosas con Woody Johnson

El posible envío a la banca de Fields, y esta disputa con el dueño de los Jets, ha lo convirtió en un posible candidato comercial antes de la fecha límite de cambios de la NFL el 4 de noviembre..

Pero el asediado QB no planea buscar a Johnson para aclarar las cosas con el dueño de los Jets.

«No creo que hablar con él vaya a servir de nada», le dijo Fields a ESPN después de la práctica del miércoles. «No me hará jugar mejor. No me dará más confianza en el campo, así que no creo que necesariamente tenga sentido hablar de eso, y dudo que él venga a hablar conmigo.

«No estoy seguro en absoluto de cómo se siente acerca de la situación, pero, quiero decir, no tengo ningún plan para presionarlo sobre lo que dijo. Todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. Eso es lo que es, pero uno tiene la opción o no de si esas opiniones le afectan o no».