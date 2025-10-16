El mariscal de campo de los Jets, Justin Fields, listo para dejarlo estallar contra los Panthers

Jets de Nueva York mariscal de campo titular Justin campos está listo para dejarlo todo en la Semana 7 frente al panteras de carolina.

El antiguo producto de Ohio State admitido los medios el miércoles 15 de octubre, que ha sido demasiado conservador esta temporada.

«Sí, definitivamente. Siento que he sido demasiado conservador en cierto sentido, probablemente solo un poco más agresivo. Siempre he sido grande en la seguridad del balón y en no ponerlo en peligro, pero llega un punto en el que tienes que encontrar ese equilibrio saludable entre tratar de encajarlo en ventanas más pequeñas y simplemente dejar que se rompa», explicó Fields.

Una estadística que no es tan impresionante como parece

Fields es el único mariscal de campo titular a tiempo completo en la NFL quien no ha lanzado una intercepción en las primeras seis semanas de la temporada.

En cierto sentido, eso es súper impresionante, pero también ha demostrado ser perjudicial.

Los Jets no tuvieron jugadas explosivas en la derrota de la Semana 6 ante los Broncos de Denverdonde les vendría muy bien uno. En una derrota por 13-11, se puede argumentar con fuerza que una de esas jugadas podría haber cambiado el resultado final. Los Jets no tuvieron jugadas explosivas porque Fields se negó a poner el balón en peligro.

Información privilegiada de la NFL Connor Hughes de SNY reveló que era “la primera vez que una ofensiva se ha realizado sin una jugada explosiva en un juego desde la Semana 11 de 2021 (tejanos vs. Titanes).”

«No es difícil, simplemente es cambiar tu forma de pensar al comenzar un juego. Como dije, el balón es muy importante para nosotros como ofensiva, pero al mismo tiempo, algunos de esos riesgos que puedes tomar pueden convertirse en jugadas explosivas, así que, como dije, es simplemente encontrar un punto medio entre esos dos», dijo Fields.

El miércoles, se le preguntó al entrenador en jefe Aaron Glenn si Fields debería ser más agresivo como pasador.

«He dicho eso y todavía lo creo. Creo que eso es para cualquier mariscal de campo, especialmente cuando tienes cobertura de hombre para darle una oportunidad a tu chico. Pero sé que si algo malo sucede, ustedes serán [expletive] sobre eso sobre él. La cuestión es que simplemente tiene que salir y jugar como mariscal de campo y hacer lo mejor que pueda. Pero no me sale eso en absoluto, cuando estás en cobertura masculina, quiero decir, tienes que darles a tus muchachos la oportunidad de atrapar la pelota”. El entrenador Glenn dijo.

#Chorros QB Justin Fields es el único QB titular a tiempo completo en el #NFL que no ha lanzado una intercepción esta temporada. Un miembro de los medios le preguntó al HC Aaron Glenn si Fields debería aprovechar más oportunidades durante un juego para darles una oportunidad a sus receptores de pases: ‘He dicho eso y todavía lo creo… pic.twitter.com/KPgzuzIHXa —Paul Andrew Esden Jr (@BoyGreen25) 15 de octubre de 2025

«Sí, quiero decir que es algo bueno. [not having any picks]pero también, como dije, creo que puedo ser más agresivo. Por supuesto, no lanzar intercepciones es una gran cosa, pero también creo que hacer algunos tiros en el campo y tratar de estirar el campo un poco, creo que es importante para nosotros como ofensiva crear pases explosivos. Pero como dije, todos van a lanzar selecciones, es solo una parte de jugar como mariscal de campo, así que me miro a mí mismo, me miré en el juego pasado y durante la temporada, y me dije a mí mismo que puedo ser un poco más agresivo. Así que este domingo, probablemente será un poco más agresivo pero tampoco imprudente al mismo tiempo. Simplemente ser inteligente al empujar el balón por el campo”, respondió Fields.

Fields explica la reciente caída en las prisas

El ex producto de Buckeye lidera la NFL en promedio yardas terrestres por juego entre los mariscales de campo (47,0). Sin embargo, en los últimos dos partidos su producción ha bajado.

En sus primeros tres inicios de la temporada, Fields cargó la piedra 24 veces para 178 yardas terrestres y anotó tres touchdowns terrestres. sobre el últimas dos salidasFields ha acarreado el balón 14 veces para 57 yardas y no ha logrado anotar en el suelo.

«Bueno, en las últimas semanas mis piernas no se han sentido muy bien. Tengo una especie de contusión enorme en la frente. miami [in Week 4]Así que estuve trabajando en eso durante las últimas semanas, pero con el tiempo estoy mejorando y mis piernas están volviendo a estar debajo de mí”, compartió Fields.