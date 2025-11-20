El mariscal de campo de los Cowboys, Dak Prescott, se enfrenta a una etapa que define el legado

No hay muchos miembros de los medios, si es que hay alguno, que estén más atentos a lo que sucede en el mundo. NFL ahora mismo que Peter Schrager de ESPN, a quien el líder mundial robó de NFL Network esta temporada baja.

Entonces, cuando Schrager habla, todos deberíamos escuchar, y tuvo algunas ideas interesantes sobre la vaqueros de dallas y mariscal de campo Dak Prescott.

Los Cowboys tienen marca de 4-5-1 de cara al enfrentamiento en casa de la Semana 12 contra el campeón defensor del Super Bowl. Águilas de Filadelfia el domingo. Es el primero de 3 juegos que deberían determinar qué tipo de equipo son los Cowboys esta temporada y seguido por un juego en casa el Día de Acción de Gracias contra los Jefes de Kansas City en la Semana 13 y un partido de fútbol del jueves por la noche contra el Leones de Detroit en la semana 14.

«Este es un legado que define tres semanas para Dak Prescott». Schrager dijo el miércoles 20 de diciembre. «Mira lo que su equipo acaba de hacer para tratar de llegar a los playoffs esta temporada… lo que suceda en estos próximos 3 juegos nos mostrará qué tipo de equipo son los Cowboys y, para Prescott, le mostrará a mucha gente qué tipo de mariscal de campo es».

Los Cowboys ganan contra los peores equipos de la NFL

Las 4 victorias de los Cowboys se produjeron contra al menos 3 de los 4 peores equipos de la NFL y otro equipo que bien podría terminar con una selección de los 5 primeros en el draft de la NFL de 2026; el Gigantes de Nueva York (2-9), Jets de Nueva York (2-8), Asaltantes (2-8) y Comandante de Washingtons (3-8).

La presión que enfrenta proviene no sólo de sus fracasos en los playoffs sino también de su perfil y contrato. Prescott es el jugador mejor pagado en la historia de la NFL con un contrato de 4 años y $240 millones y juega la posición más destacada en el equipo más visible y tiene marca de 2-5 en la postemporada durante sus primeras 9 temporadas en la NFL.

Las luchas en los playoffs son la razón por la que no todos estuvieron de acuerdo con la visión de Schrager sobre Prescott.

“Dak podrían lanzar 5 TD en cada juego y terminar 3-0 y nada de eso importa si se pierden el playoffs” Fijado en Marcus Mosher de los Cowboys escribió en su cuenta oficial de X. “Nadie cambia de opinión dak Prescott debido a su juego de temporada regular”.

“Dak Prescott recibe mucho odio, pero la realidad es que es un muy buen QB y uno de los mejores QB para jugar en un equipo histórico”. Vaqueros Buzz escribió en su cuenta oficial X. «Ahora lidera más de 3 juegos de touchdowns y romperá el líder de todos los tiempos en yardas aéreas esta semana también. Terminará su carrera con todos los récords de QB de los Dallas Cowboys que existen. Sólo necesita una victoria en SB para alcanzar la cima de una potencial carrera en HOF».