El mariscal de campo de los Cowboys, Dak Prescott, se disculpa después de vencer a los Chiefs

El vaqueros de dallas cerrar el Jefes de Kansas City el Día de Acción de Gracias y fue una gran victoria para Texas. El Vaqueros arrancados un victorioso victoria 31-28 sobre los Chiefs, y ahora, los Cowboys tienen un récord de 6-5-1 para la temporada, mientras que los Chiefs tienen un inesperado 6-6.

Mariscal de campo de los vaqueros de Dallas Dak Prescott destacó durante el partido. Prescott tuvo 320 yardas aéreas, dos touchdowns, una intercepción y un índice de mariscal de campo de 100,4. según una investigación de la NFLque fue suficiente para derribar Patricio Mahomes y los jefes.

Sin embargo, no ha sido un camino fácil para Prescott. Estuvo fuera durante gran parte de la temporada pasada debido a una lesión y tuvo que luchar duro para recuperarse y estar saludable nuevamente. No sólo eso, sino que quienes siguen a los Dallas Cowboys no siempre han sido muy acogedores con él.

Como ocurre con cualquier mariscal de campo franquicia, cuando al equipo no le va bien, ellos se llevan la peor parte, y ese ha sido el caso en ocasiones con Prescott. Pero, luego de su actuación contra los Chiefs, Prescott se disculpa.

A Dak Prescott de los Dallas Cowboys se le debe una disculpa

Después del juego, los seguidores de los Dallas Cowboys rápidamente acudieron a las redes sociales y admitieron que estaban equivocados acerca de Prescott. Fue una gran muestra de apoyo al mariscal de campo.

«Como base de fans, le debemos una disculpa a Dak Prescott». uno dijo en X después del juego. «Grandes cosas hoy de Dak Prescott» dijo otro. «Estoy dispuesto a decir que soy fanático de Dak Prescott». uno más añadido.

Para no ponerme dramático, pero otro dijo«Dak Prescott, moriría por ti». Eso es un poco demasiado, pero demuestra su pasión. «Rara vez puedo decir esto… pero qué juego para los Cowboys». uno más dijo. «Un juego muy entretenido y ¡qué compostura por parte de Dak Prescott! Impresionante».

Daniel Daniel de ESPN hizo un gran comentario durante el juego, incluso antes de que terminara. «Dak Prescott está tan criminalmente subestimado por mis fans… es irreal», el dijo. «Ahora vivimos en un mundo donde los Chiefs tienen marca de 6-6 con Patrick Mahomes». otro dijo.

¿Qué significa esto? Victorias para los Dallas Cowboys

Entonces, gracias a un pase de 320 yardas de Prescott, el Los Dallas Cowboys derrotaron al Los campeones defensores de la AFC, los Chiefs, frente a un público local en el AT&T Stadium el jueves. La victoria mantiene vivas sus esperanzas de llegar a los playoffs de la NFC, y los Chiefs vuelven a tener un promedio de .500 y necesitan algo de ayuda si quieren llegar a los playoffs, lo cual obviamente es así.

CeeDee Cordero y George Pickens También tuve grandes días. Lamb tuvo 112 yardas y un touchdown, y Pickens tuvo 88 yardas. según una investigación de la NFL.

Kurt Daniels del sitio web oficial de los Dallas Cowboys puso de relieve la diferencia entre Prescott y Mahomes en el juego. «En una batalla entre mariscales de campo estrella, Dak Prescott de los Cowboys se enfrentó cara a cara con Patrick Mahomes de los Chiefs. Prescott completó el 69,2 por ciento de sus pases para 320 yardas y dos touchdowns para un índice de pasador de 100,4», dijo. “Mientras tanto, su similar finalizó con un porcentaje de pases completos de 67.6 para 261 yardas, cuatro touchdowns y una marca de 129.7”.