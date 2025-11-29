El mariscal de campo de los Browns, Shedeur Sanders, tiene una respuesta contundente al impulso de su hermano para unirse al equipo

Shedeur Sanders sólo pudo reír después de escuchar la súplica de su hermano Shilo para unirse al grupo. marrones de cleveland durante el Día de Acción de Gracias.

Sanders hará su segunda apertura consecutiva el domingo contra el 49ers de San Franciscoentrando en una racha fundamental después de ascender constantemente en la tabla de profundidad de los Browns. El novato aprovechó al máximo su primera oportunidad la semana pasada, lanzando para 209 yardas en la victoria 24-10 sobre los Asaltantes de Las Vegas.

Si Sanders continúa con una tendencia ascendente, podría fortalecer su caso para seguir siendo la respuesta a largo plazo de Cleveland como mariscal de campo. Su hermano, Shilo, apoya ese resultado y espera que Shedeur gane suficiente tracción en el vestuario para hacer campaña para que él también se una a los Browns. Shilo jugó con Shedeur en Colorado pero no fue reclutado. Pasó parte de la pretemporada con el Tampa bucaneros antes de ser liberado. Desde entonces no ha podido ponerse al día con ningún equipo.

“Señor, por favor permite que Shedeur haga lo mejor que pueda para poder mover algunos hilos y llevarme a mí también a los Browns”. Shilo dijo durante su oración de Acción de Gracias..

Shilo también pidió el número 21, lo que provocó una respuesta de Shedeur.

«Por favor, permita que Shedeur haga lo mejor que pueda para poder mover algunos hilos y llevarme a los Browns también. Y por favor, #21 disponible de alguna manera” «Ese es Denzel Ward… 21 se ha ido, hermano» «No importa, 28 servirá» Shedeur & Shilo son pura comedia

«Hermano, ese es Denzel Ward. Es un jugador franquicia», dijo Shedeur. «El número 21 ya no está, hermano».

Shilo respondió: «No importa. El número 28 servirá. Muchas gracias Señor».

Los Browns están dispuestos a darle a Shedeur Sanders una apariencia ampliada

Sanders mostró lo suficiente en su debut como para justificar una mirada más larga como titular de los Browns. Kevin Stefanski no llegó a nombrarlo QB1 durante el resto del año, pero hay una creciente sensación dentro del edificio de que Cleveland quiere darle al novato todas las oportunidades para demostrar que puede ser una respuesta a largo plazo, y la actuación del domingo contribuirá en gran medida a determinar eso.

«Sanders ahora tiene la oportunidad no sólo de comenzar de nuevo el domingo contra los 49ers de San Francisco, sino también de jugar lo suficientemente bien como para continuar ganando aperturas durante el resto de esta temporada». Adam Schefter de ESPN dijo. «Los Browns están abiertos a darle a Sanders una mirada extendida por el resto de esta temporada, tal como lo hizo su compañero novato Dillon Gabriel en la primera mitad de esta temporada, dijeron fuentes a ESPN. Pero gran parte de esa decisión será dictada por cómo juegue Sanders, a partir del domingo».

Sanders tendrá que ofrecer algo especial en la recta final. Cleveland posee dos selecciones de primera ronda en el próximo draft, posicionando a los Browns para apuntar a uno de los mejores prospectos de quarterback si no puede solidificarse como la respuesta a largo plazo.

Shedeur Sanders y los Browns enfrentarán condiciones difíciles

No se espera que las condiciones en Cleveland el domingo sean favorable para Sanders y la ofensiva. Se espera viento, lluvia y nieve para el enfrentamiento contra los 49ers. Probablemente limitará la cantidad de pases que lanzará Sanders, pero los Browns no están demasiado preocupados sobre cómo lo manejará.

«Sí, jugó en Colorado. Eso es mucho viento que vas a tener». Stefanski dijo. «Vas a tener todo tipo de clima. Así que está listo para comenzar».

Afortunadamente, los Browns tienen una de las mejores defensas de la liga, encabezada por el favorito al Jugador Defensivo del Año, Myles Garrett. Sanders y la ofensiva sólo tendrán que encontrar una manera de superar las condiciones y sumar algunos puntos contra un equipo de San Francisco con marca de 8-4.