El mariscal de campo de los Browns, Shedeur Sanders, recibe malas noticias en vísperas de la segunda apertura

Shedeur Sanders tendrá que hacer un tramo impresionante para cerrar la temporada si espera tener un futuro a largo plazo con el marrones de cleveland.

Sanders hará su segunda apertura contra el 49ers de San Francisco en la semana 13. Tuvo un debut titular exitosopasando para 209 yardas, un touchdown y una intercepción contra el Asaltantes de Las Vegas. Los números de Sanders se vieron favorecidos por un par de pases completos largos, incluida una recepción de 66 yardas y una carrera del corredor Dylan Sampson.

Hay poco debate sobre el hecho de que Sanders inyectó algo de vida muy necesaria en una ofensiva que ha estado tambaleándose durante la mayor parte del año. Aún así, a Cleveland le espera una decisión importante en la temporada baja. Los Browns tienen dos selecciones de primera ronda, incluida una selección adicional adquirida en un intercambio el día del draft con los Jacksonville Jaguars, cuando pasaron del puesto número 2 al 5. La forma en que elijan usar ese capital del draft dirá mucho sobre sus planes a largo plazo como mariscal de campo.

La conocedora de los Browns, Mary Kay Cabot de cleveland.com, está a favor de que el equipo seleccione un pasador, incluso si Sanders muestra algunas ventajas sólidas. Podría ser la mejor oportunidad que tiene Cleveland para resolver su problema de mariscales de campo que lleva décadas.

«Personalmente, creo que aún deberían reclutar a un mariscal de campo con una o ambas selecciones, porque siete inicios, si Sanders termina la temporada, sigue siendo una muestra pequeña para un mariscal de campo novato». cabot dijo. «No creo que otra posición supere a la de QB en la primera ronda si no estás seguro de tener a tu quarterback franquicia, pero hay un mundo en el que los Browns deciden que Sanders es su hombre».

El mariscal de campo de los Browns, Shedeur Sanders, se somete a una dura prueba contra los 49ers

Los 49ers serán más bien un juego de vara de medir para Sanders. San Francisco llega con un récord de 8-4 y una defensa sólida.

«Son un equipo bien entrenado, sinceramente». Sanders dijo. «Apuran muy bien al pasador. Son excelentes en cobertura. Tienen grandes disfraces en general. Saben cómo presionar al mariscal de campo, por lo que son excelentes en toda la defensa. Sabemos que van a tener algo diferente cocinándose para nosotros. Pero incluso tener esta oportunidad de salir y estudiarlos y poder salir al campo es genial. Simplemente estoy agradecido por ello».

Cabot no descartó que Sanders surgiera como la respuesta a largo plazo de los Browns, pero enfatizó que su caso comienza el domingo.

«Si Sanders puede continuar con la capacidad de crear grandes jugadas y sumar puntos, puede convencer a los Browns de que él es, efectivamente, quien están buscando, y dejar esas dos selecciones de primera ronda para otros puestos clave como tackle ofensivo, receptor y corredor de ventaja», dijo Cabot.

El mariscal de campo de los Browns, Shedeur Sanders, comprende la oportunidad

La confianza de Sanders se le escapa. Pero la ex estrella de Colorado comprende la situación en la que se encuentra con los Browns. Tendrá que seguir produciendo para conservar su trabajo e ir más allá de las expectativas para empezar a cambiar la forma de pensar dentro del edificio.

«Definitivamente no me siento cómodo, así que lo primero y más importante es que tengo otra oportunidad de salir», dijo Sanders. «Pero en la vida, tienes que entender qué tan rápido llegan las cosas o cuánto tardan. Se puede tomar en cualquier momento. Así que nunca me siento cómodo en una situación en la que me encuentro. Siempre quiero superar las expectativas y siempre quiero crecer. Cada semana, quiero ofrecer un mejor producto de mí mismo, ser una mejor versión de mí mismo para que el equipo esté presente».

Sanders y los Browns son un Perdedor local de 6,5 puntos contra los 49ers.