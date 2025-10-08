El mariscal de campo de los Browns, Shedeur Sanders, da una reacción honesta al intercambio de Joe Flacco

El marrones de cleveland canjeó al mariscal de campo veterano Joe Flacco a los Cincinnati Bengals el martes, lo que provocó una reacción del pasador novato Shedeur Sanders.

cleveland envió a Flacco y una selección de sexta ronda a Cincinnati a cambio de una selección de quinta ronda. Marcó un raro acuerdo dentro de la división entre los Browns y bengalíes – el primero desde que Cleveland se reincorporó a la NFL en 1999.

La medida reduce aún más el espacio de mariscal de campo de los Browns, creando una oportunidad para Sanders, quien ha estado enterrado en la tabla de profundidad desde que fue seleccionado en la quinta ronda. Todas las señales apuntan al producto Colorado ascendiendo al puesto número 2 detrás del abridor Dillon Gabriel. Sanders ha servido como el tercer mariscal de campo de emergencia de los Browns durante las primeras cinco semanas de la temporada.

A pesar de la reorganización, Sanders expresó su felicidad de que Flacco tenga otra oportunidad de ser titular en Cincinnati. Flacco abrió la temporada 1-3 como titular de Cleveland antes de ser enviado a la banca.

«El intercambio de Flacco es definitivamente alguien en quien me apoyé para obtener sabiduría y siento que me ayudó mucho». Sanders dijo a Fox8 News. «Él me ayudó mucho durante mi tiempo aquí en Cleveland, y su tiempo aquí en Cleveland, así que ahora todos tienen sus propios destinos y sus propios planes en la vida, así que estoy feliz por él».

La medida fue un shock para la mayoría, incluido Sanders.

“Él me lo dijo y yo dije: ‘Diablos, eso pasó rápido’”, dijo Sanders. «Como si eso fuera una locura».

El mariscal de campo de los Browns, Shedeur Sanders, tuvo una buena relación con Joe Flacco

La charla sobre el mariscal de campo en Cleveland fue un tema de conversación a nivel nacional. Pero Flacco y Sanders, que es 17 años menor que Flacco, parecían tener una relación sólida.

«Joe es el viejo en la sala, así que bromeo con Joe todo el tiempo cada día que lo veo», dijo Sanders en el campo de entrenamiento. «No puedo contarte todos mis chistes, pero cada vez que los ves o están con micrófono o algo así, todo eso es real. Es el impulso del momento y luego de eso, es hora de volver a concentrarse. Nuestras mentes siempre están en constante y constante movimiento».

El marrones Ahora solo quedan dos mariscales de campo novatos en la plantilla activa. cleveland También tiene a Bailey Zappe en el equipo de práctica. y el profesional de cuarto año podría ser fichado para el roster activo, tal vez incluso desplazando a Sanders del segundo puesto.

El marronesEl mariscal de campo de 230 millones de dólares, Deshaun Watson, también está al acecho, pero está no estoy listo para volver a practicar. watson es recuperándose de un tendón de Aquiles desgarrado.

Deion Sanders critica a los Browns después del intercambio de Joe Flacco

Mientras Shedeur dio una respuesta reflexiva al movimiento de Flacco, su padre del Salón de la Fama, Deion Sanders, había No hay interés en hablar sobre la transacción de los Browns..

«No me importa», dijo Sanders a los periodistas el martes. Me importa un bledo el marrones – en absoluto. Me preocupo por los Búfalos de Colorado. Aunque me encanta un poco de Shedeur Sanders, créelo. Me preocupo por él. Y el resto de ese lío, no lo hago. Soy un entrenador que intenta ganar partidos tal como ellos intentan ganar partidos. No me importa a quién intercambiaron”.

Deion Sanders podría cambiar su tono sobre el marrones si Shedeur logra conseguir algo de tiempo de juego. Tal como están las cosas, está a una jugada de entrar al campo. Sanders figuraba como el mariscal de campo número 2 en la tabla de profundidad no oficial de Cleveland publicada el martes. El entrenador en jefe Kevin Stefanski aún tiene que confirmar el orden de los mariscales de campo.