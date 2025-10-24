El mariscal de campo de los Browns, Dillon Gabriel, recibe un aviso después de las últimas noticias de Shedeur Sanders

Parece ser sólo cuestión de tiempo antes de que Shedeur Sanders tenga su oportunidad con el marrones de clevelandlo cual es una mala noticia para Dillon Gabriel.

Gabriel reemplazó a Joe Flacco como titular de los Browns en la Semana 5. Tiene marca de 1-2 hasta ahora y aún no ha perdido el balón, uno de los goles que el equipo tenía para el novato cuando fue nombrado titular. Sin embargo, Gabriel no ha podido dar un impulso a la ofensiva en dificultades. el es con un promedio de sólo 5,1 yardas por intentoque ocupa el puesto 38 en la NFL entre los QB calificados.

La experta de los Browns, Mary Kay Cabot de cleveland.com, señaló en su última columna que Gabriel si continúa siendo un manager de juego y no un cambiador de juego podría llevar a que Sanders obtenga el visto bueno inicial antes de lo esperado.

“Con Sanders avanzando rápidamente en la curva de aprendizaje y mostrando su talento natural en el brazo todos los días en la práctica, Gabriel debe demostrar que puede ejecutar un ataque aéreo explosivo, o los Browns se sentirán tentados a ver qué puede hacer su otro novato antes de lo que quizás quieran”. cabot dijo.

Brad Stainbrook, experto de los Browns, se hizo eco de ese sentimiento en una publicación reciente.

«Como he estado informando durante toda la temporada… realmente quiero enfatizar este punto: la gente en Berea continúa muy impresionada con Shedeur Sanders. Su desarrollo ha llamado la atención dentro del edificio, y hay una sensación real de entusiasmo sobre hacia dónde se dirige». Stainbrook dijo. «No se trata de si jugará esta temporada, sino de cuándo».

Los Browns se centraron en desarrollar a Dillon Gabriel

Sanders ha enfrentado un camino cuesta arriba desde que cayó a la quinta ronda del draft. Incluso como el mariscal de campo número 2 del equipo y suplente principal, Sanders continúa enfrentando desafíos, incluido no recibir repeticiones del primer equipo, un lujo que tuvo Gabriel cuando sustituyó a Joe Flacco.

El entrenador de los Browns, Kevin Stefanski, notó las diferentes situaciones cuando se le preguntó sobre la distribución de repeticiones.

«Con un mariscal de campo joven, con Dillon como titular, debes asegurarte de que obtenga muchas repeticiones. Es diferente cuando tienes un veterano con Joe». Stefanski dijo.

Stefanski notó que Sanders ha estado recibiendo muchas repeticiones en la práctica, pero no con los titulares. La ex estrella de Colorado también ha estado trabajando horas extras, entrenando en una escuela secundaria local y llegando temprano para asegurarse de estar al día en todo.

Los Browns buscan abrir las cosas con Dillon Gabriel

El clima no estuvo a favor de Gabriel ni de los Browns durante su victoria 31-6 en la Semana 7 contra los delfines. Afortunadamente, la defensa y el juego terrestre salieron adelante para Cleveland. Gabriel lanzó sólo 116 yardas en la victoria.

El coordinador ofensivo de los Browns, Tommy Rees, asumió la responsabilidad por la falta de jugadas explosivas en el juego aéreo.

«Un día seco ayudaría a empezar, pero tenemos que confiar en ello. Tenemos que ponerlo en los lugares correctos para ver la cobertura, confiar en lo que está viendo, dejarlo ir. Eso comienza con nosotros como entrenadores: tenemos que ponerlo en las posiciones correctas». Rees dijo. «A lo largo del campamento, a lo largo de la pretemporada, no fue tímido en esas cosas; todavía no creo que lo sea. Simplemente tenemos que darle la mirada correcta y asegurarnos de que lo estamos preparando para confiar en esas cosas, verlas y dejarlas ir».

Los Brown son un Perdedor de carretera de 7,5 puntos contra el Patriotas de Nueva Inglaterra esta semana.