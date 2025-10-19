El mariscal de campo de los Browns, Deshaun Watson, deja claros sus sentimientos sobre Kevin Stefanski en medio de rumores

marrones de cleveland

El entrenador en jefe Kevin Stefanski está en el banquillo y a Deshaun Watson parece encantarle.

Los Browns han tenido un comienzo difícil de 1-5 y su ofensiva ha sido una de las principales culpables. Cleveland promedia menos de 14 puntos por partido y lucha por encontrar consistencia o generar jugadas explosivas. Stefanski continúa encargándose de las tareas de mandar jugadas, aumentando la creciente presión sobre él mientras el equipo busca respuestas.

Muchos han pedido que despidan a Stefanski, incluido “Chad the Dumb Browns Fan”. Recientemente hizo un video cuestionando si los quarterbacks de los Browns han sido el problema o si es Stefanski.

«Esta es una pregunta real y genuina, Dawg Pound. ¿Estamos seguros de que Deshaun Watson es siquiera malo?» dijo. «Quiero decir, todos los mariscales de campo (Baker Mayfield, Deshaun Watson, Joe Flacco este año) todos los mariscales de campo que Kevin Stefanski ha tenido no son (improperio) buenos. Y luego van a un equipo diferente y (improperio) se encuentran a sí mismos y son increíbles».

El sábado, Chad publicó una actualización del video, señalando que Watson había marcado la perorata como favorita.

«Estoy en mi equipo de los Buckeyes, no voy a tratar de pensar en los Browns hasta mañana», dijo. «Bueno, mira quién acaba de marcar ese video como favorito. ¿Eso significa que Deshaun está de acuerdo? ¿O eso significa que a Deshaun le gusta verme estrellarme como siempre lo hago? No lo sé, pero lo único que sé es que cada mariscal de campo que deja a Kevin Stefanski se convierte en un mejor mariscal de campo. Nunca hay un momento aburrido en Cleveland».

Se desconoce la cronología del regreso de Deshaun Watson con los Browns

Watson se está recuperando de un Aquiles roto dos veces. Inicialmente sufrió la lesión en octubre del año pasado, pero se volvió a lesionar en enero y requirió una segunda cirugía. Watson tiene mostró su progreso en las redes socialesRecientemente lanzando algo en las instalaciones de los Browns.

Sin embargo, Adam Schefter de ESPN informó el 13 de octubre que Watson está “a un buen mes de distancia” de ser autorizado para la actividad futbolística. Schefter agregó que no ha habido ninguna conversación dentro de la organización de los Browns sobre el posible regreso de Watson al campo.

Los Brown han sido típicamente vago sobre el posible cronograma de regreso de Watson.

«Sí, no hay ninguna actualización real al respecto, aparte de que está haciendo un gran trabajo en rehabilitación y haciendo un buen trabajo en las reuniones». Stefanski dijo esta semana.

Deshaun Watson no encaja en los planes de los Browns

Los Browns actualmente están evaluando al mariscal de campo novato Dillon Gabriel. Ha iniciado los últimos dos juegos, con marca de 0-2 y pases para 411 yardas y dos touchdowns. Shedeur Sanders se sienta detrás de Gabriel y es la próxima opción probable si las cosas continúan mal para los Browns.

Desde que llegó a Cleveland a través de un exitoso intercambio en 2022, Watson ha luchado por estar a la altura de las expectativas. Durante tres temporadas, inició 19 juegos, registrando un récord de 9-10 mientras lanzaba para 3,365 yardas con 19 touchdowns y 12 intercepciones.

Con marca de 1-5, los Browns parecen más preocupados por su futuro que por salvar algo del mandato de Watson después de comprometerse con él con un Contrato totalmente garantizado de 230 millones de dólares.. El propietario Jimmy Haslam incluso describió el intercambio por Watson como un “cambio y fracaso” durante la temporada baja.

Cleveland parece estar listo para seguir adelante, pero una vez que Watson esté completamente sano, aún podría tener la oportunidad de reiniciar su carrera, probablemente en otro lugar.