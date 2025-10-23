El mariscal de campo de los Broncos, Bo Nix, no es mejor que Spencer Rattler de los Saints

Si bien no está del todo claro qué se necesitará para Broncos de Denver mariscal de campo de segundo año bo nix Para ganarse su respeto en la NFL, especialmente entre los comentaristas, lo que está claro hasta ahora es que no es nada de lo que ha hecho hasta este momento de su carrera.

El último comentario sobre las habilidades de Nix provino de Sheil Kapadia de The Ringer, quien insistió en decir que no creía que Nix fuera mejor que Santos de Nueva Orleans jugador de ataque Spencer Rattlerquien tiene marca de 1-12 como titular en sus primeras 2 temporadas.

Peor aún, el derribo de Nix por parte de Kapadia se produjo después de que se convirtiera en el primer mariscal de campo en la historia de la NFL lanzar para 2 touchdowns y correr para 2 touchdowns en un solo cuarto después de que recuperó a Denver de un déficit de 19-0 de cara al último cuarto. para una victoria 33-32 sobre el Gigantes de Nueva York en la semana 7.

«Estoy mirando todos los números y me pregunto: ¿hay alguna diferencia entre Bo Nix y Spencer Rattler?» Kapadia dijo en “The Ringer NFL Show” el 21 de octubre. «Y la gente dice: ‘Hombre, odias a Bo Nix’, y no creo que eso sea odiar. Creo que si observas sus habilidades y aíslas su entorno y los intercambias, no creo que veas una diferencia importante en el rendimiento».

Nix es uno de los Los mariscales de campo jóvenes de élite de la NFL. Lideró a los Broncos a su primera aparición en los playoffs en 9 temporadas. como novato en 2024 y fue subcampeón como Novato Ofensivo del Año de la NFL y los ha tenido un comienzo de 5-2 esta temporada.

Los Saints tienen marca de 1-6 y es casi seguro que reemplazarán a Rattler en la primera ronda del 2026. NFL draft, donde todavía están en juego para conseguir la primera selección general.

Nix forma parte de la primera ronda de récord de 2024

Si las cosas siguen como hasta ahora, hay muchas posibilidades de que Nix se convierta en uno de los jugadores mejor pagados en la historia de la NFL después de la temporada 2026, cuando sea elegible para su primera extensión de contrato.

Nix está jugando en el Contrato de 4 años y 18,6 millones de dólares firmó después de que los Broncos lo seleccionaran en el puesto 12 del draft de la NFL de 2024.

Actualmente, el 10 jugadores mejor pagados de la NFL son todos mariscales de campo, liderados por vaqueros de dallas jugador de ataque Dak Prescott con un contrato de 4 años y 240 millones de dólares que le paga 60 millones de dólares al año.

Es casi seguro que los mariscales de campo elegibles para extensiones importantes después de esta temporada no restablecerán el mercado con sus acuerdos, pero los 6 mariscales de campo seleccionados en la primera ronda del draft de 2024, que establecieron un récord, ciertamente lo harán.

La extensión de Nix será de más de $300 millones

De esos 6 mariscales de campo, los 3 primeros parecen encaminarse hacia grandes extensiones; Mariscal de campo de los osos de chicago Caleb Williams, Comandantes de Washington jugador de ataque Jayden Daniels y Patriotas de Nueva Inglaterra jugador de ataque drake maye.

De los siguientes 3 mariscales de campo seleccionados en la primera ronda: Nix, Vikingos de Minnesota jugador de ataque J.J. McCarthy y Halcones de Atlanta jugador de ataque Michael Penix Jr.sólo Nix parece encaminarse hacia grandes cantidades de dinero.

Cuando ese grupo restablezca el mercado, Nix podría conseguir una extensión de contrato de entre $65 millones y $70 millones por temporada en lo que podría ser una extensión de contrato de cinco años y $325 millones.

Mientras tanto, Rattler fue una selección de quinta ronda (N° 150 en general) en 2024 y está jugando con un contrato de 4 años y $ 4,35 millones, pero bien podría recibir un contrato de «probarlo» para un equipo en el futuro; piense en algo así como el contrato de 1 año y $ 14 millones. Daniel Jones firmado con el Potros de Indianápolis para 2025.