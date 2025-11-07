El mariscal de campo de los Broncos, Bo Nix, fue criticado por un juego ‘salvaje y errático’ en la semana 10

El bo nix La experiencia del año 2 no es algo que nadie haya anticipado realmente.

Si bien el valiente año de novato de Nix en 2024 estuvo marcado por su juego constante en la recta finalel consenso general fue que la consistencia al final de la temporada se traduciría en 2025 desde el principio.

En cambio, ha sido una montaña rusa definida por lo impredecible que ha sido Nix. Probablemente sea lo único que mantiene el Broncos de Denver de estar invicto y todavía recibe críticas a pesar de que su equipo ganó su séptimo juego consecutivo: una victoria de 10-7 sobre el humilde Asaltantes de Las Vegas el jueves por la noche de fútbol en la semana 10.

La victoria mejoró a los Broncos a 8-2, pero fue el peor juego aéreo de la temporada para Nix hasta este momento, con 16 de 28 pases para 150 yardas, 1 touchdown y 2 intercepciones.

Una vez más, los Broncos se vieron obligados a depender de la mejor defensa de la NFL para ganar y no depender de Nix para llevarlos allí.

«Este fue el tercer juego consecutivo de Bo Nix con una intercepción», dijo el ex NFL dijo el mariscal de campo y analista de fútbol de Amazon Prime, Ryan Fitzpatrick. «Ha sido salvaje, errático e impredecible esta temporada, y puedes ver por qué (el entrenador en jefe de los Broncos) Sean Payton se ha sentido tan frustrado en ocasiones. También puede ser increíble y hacer cosas que te sorprenderán, pero nunca sabes lo que te va a pasar».

Fitzpatrick hablando desde la experiencia

Si alguien puede hablar por experiencia sobre el juego salvaje y errático del mariscal de campo, ese es Fitzpatrick, quien jugó para 9 equipos diferentes en 17 temporadas de la NFL y tiene récords de la NFL por la mayor cantidad de yardas aéreas y touchdowns aéreos sin experiencia en postemporada.

Fitzpatrick, que nunca jugó en un solo partido de playoffs, también sabe mucho sobre cómo lanzar intercepciones. Lideró la NFL con 23 intercepciones en 2011 con el billetes de búfalo y las 169 intercepciones de su carrera.

En la primera temporada de Nix con los Broncos tuvo marca de 10-7, lanzó para 3,775 yardas y 12 intercepciones y logró hacer en un año lo que Fitzpatrick no pudo hacer en casi 20 años como mariscal de campo de la NFL: llegar a los playoffs.

Redes sociales frustradas con el juego de Nix

La victoria sobre los Raiders fue en realidad el segundo juego consecutivo en el que Nix no logró superar las 200 yardas aéreas. Su juego de altibajos tiene a muchos preocupados de que pueda descarrilar una temporada en la que Payton, desde la pretemporada, ha declarado abiertamente que cree que su equipo bien podría terminar en el Super Bowl.

Lo único que los detiene en este momento parece ser Nix, la selección general número 12 en el Draft 2024 de la NFL y el subcampeón del premio Novato Ofensivo del Año de la NFL 2024.

«Cada Bo Nada La pelota profunda se lanza con la confianza de que el WR está completamente abierto y cuando la cámara lo capta, el jugador está triplemente cubierto y la pelota está a 10 yardas de distancia”. Chuck Bass de Roto Underworld escribió en su cuenta oficial de X el 6 de noviembre.

“Nunca me venderán Bo Nada,» Elige a Joel Moran de Side Pod escribió en su cuenta oficial de X. “No es un buen mariscal de campo y cualquiera que piense que lo parece se está engañando o se está engañando. Cualquiera que tenga ojos puede ver que los Broncos ganan a pesar de él”.