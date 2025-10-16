El mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, recibe un sorprendente desaire después de la derrota ante los Falcons

El billetes de búfalo tuvo un partido duro contra el contra el Halcones de Atlanta el 13 de octubre para Fútbol del lunes por la nochey ellos sorprendentemente perdido, 24-14. Antes de este juego, los Bills eran considerados el equipo a vencer en el NFLy todavía son fuertes, pero la pérdida llamó la atención.

Entonces, es hora de que los Bills se reagrupen y, con suerte, no dejen que lo que les pasó suceda. el lunes vuelve a pasar. Lo que duele aún más es que el mariscal de campo ganador del MVP del equipo jose alen simplemente no estaba del todo alerta, lo cual es raro, pero es imposible odiar a Allen. Es un acto de clase tanto dentro como fuera del campo, y no se puede negar que es uno de los mejores comunicadores de la liga.

Ahora, los Bills tienen una semana de descanso y luego se enfrentarán a los panteras el domingo 26 de octubre. Lo que duele es que después de la derrota ante los Falcons, Allen ha caído bastante en el ranking de poder de quarterback. Se merece mucho mejor.

Josh Allen en los recuentos de mariscales de campo de la NFL

Allen ha recibido un golpe en el ranking de mariscales de campo de la NFL para la Semana 7. USA Today lo tiene en el puesto número 7desde el puesto número 2 hace apenas una semana. Eso parece un desaire abrazo y una gran caída de la semana pasada.

«El lunes por la noche, los Falcons bombardearon a Allen más que cualquier equipo desde 2021: un porcentaje del 56% según Next Gen Stats. El resultado fue una tasa de finalización del 57,7%, la más baja de la temporada, y dos intercepciones, la más alta de la temporada». Jack McKessy de USA Today señala en la pieza que se publicará el miércoles 15 de octubre.

Lo que duele es que McKessy tiene Patricio Mahomes en el No. 1. “La profundidad promedio del objetivo de Mahomes en la Semana 6 fue de 5.1, la marca más baja de esta temporada con diferencia, y todavía lanzó para 257 yardas y tres touchdowns«, dice McKessy sobre el interlocutor del equipo rival. «Mahomes también sigue siendo el jefes‘ líder corredor, con sus 222 yardas terrestres ocupando el tercer lugar entre todos los mariscales de campo”.

Pero no todo está perdido. CBS Sports sabe lo que pasaporque todavía tienen a Allen como número uno. “No tuvo un juego digno de destacar en una derrota sorpresa ante los Falcons, el segundo error consecutivo de los Bills en horario estelar”, señala Cody Benjamin en un artículo publicado el miércoles 15 de octubre. “Sigue siendo el creador de juego más peligroso en la posición, especialmente cuando Lamar Jackson no se está adaptando”.

Los Buffalo Bills baten un récord

En noticias fuera del campo que te alegrarán el corazón, el 9 de octubre, el Bills anunció buenas noticias en su Fundación Buffalo Bills. «Para combatir el hambre en nuestra comunidad, la Fundación Buffalo Bills y Wegmans se unieron para su iniciativa anual Huddle for Hunger», afirmaron en su sitio web. “En 2025, se donó una cantidad récord de 65,100 libras de alimentos a la colecta comunitaria de alimentos Huddle for Hunger 2025 para apoyar a FeedMore WNY y sus casi 400 socios de alivio del hambre en los condados de Erie, Niagara, Cattaraugus y Chautauqua”. Agregaron: «Los totales de la Huddle for Hunger de este año superaron el récord anterior en más de 27,000 libras. La Huddle for Hunger Drive anual es posible gracias a la asociación de la Fundación Buffalo Bills y Wegman”.

Entonces, se merecen grandes felicitaciones para los Bills. Es maravilloso ver la retribución.