El mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, podría enfrentar un castigo de la NFL por el incidente en la derrota de los Patriots

El mariscal de campo de los Buffalo Bills, Josh Allen, fue criticado por un momento acalorado cerca del final de la derrota de la semana pasada ante los New England Patriots, y pronto podría enfrentar un castigo de la NFL por sus acciones.

Allen fue visto enojado con un jugador de los Patriots en los minutos finales de la derrota de la semana pasada por 23-20, dirigiendo algunos improperios hacia un defensor de New England. Si bien Allen no fue sancionado por la jugada en ese momento, podría recibir una multa según las reglas de la liga contra las burlas.

Josh Allen fue criticado

Allen fue criticado por el incidente, donde se le vio insultando y burlándose de un defensor de los Patriots después de que los Bills vieron un drive al final del último cuarto estancado en lo profundo del territorio de Nueva Inglaterra. Los Bills terminaron metiendo un gol de campo para empatar el juego 20-20, pero los Patriots hicieron la siguiente serie para anotar el gol de campo ganador.

Muchos fanáticos y reporteros criticaron a Allen por la exhibición, y algunos dijeron que la liga tiene un estándar diferente para el mariscal de campo de los Bills.

«Si Mahomes hiciera esto, todos perderían la cabeza, pero como Josh es un perdedor tan adorable, se deja de lado sin que nadie hable de ello», compartió un fan en un publicar en X.

La NFL anunciará multas para la Semana 5 el sábado, y Allen podría enfrentar una. La liga a menudo impone multas a los jugadores incluso cuando no se sancionan, lo que es especialmente cierto en el caso de las burlas. Como Mike Florio de Pro Football Talk Como se señaló, la liga impuso dos multas en la Semana 1 por burlas que no fueron sancionadas como penalización en el juego.

«Así que cinco burlas, pero sólo tres fueron denunciadas. Si es lo suficientemente obvio como para ser visto después del hecho, es algo que los funcionarios deberían detectar en tiempo real», escribió Florio.

Allen tiene escapó del castigo por algunos incidentes pasados, incluida una aparente burla hacia los Miami Dolphins durante la victoria de Buffalo en la Semana 3. Después de recibir un golpe tardío de los Dolphins que fue sancionado por los árbitros, Allen pareció apuntar con el dedo como si fuera un arma, una celebración que la liga ha prohibido. Aunque muchos esperaban que Allen fuera multado, la liga finalmente decidió que no enfrentaría ningún castigo.

El mariscal de campo de los Bills ha sido castigado en el pasado, enfrentando una multa de $10,927 por burlarse de los Cincinnati Bengals en 2023.

Josh Allen intenta volver a encarrilar las facturas

Después de sufrir la primera derrota del equipo en la temporada contra los Patriots, Allen ha prometido recuperarse contra los Atlanta Falcons esta semana.

Allen dijo que tiene una motivación extra esta semana ya que Atlanta es uno de los dos únicos estadios rivales que nunca ha visitado.

«Es genial, es surrealista. Sigo haciendo lo que puedo hacer y amo lo que estoy haciendo. Es una lista de deseos para visitar los 32 cuando era niño, supongo que esta es una manera de hacerlo», dijo Allen. «Creo que el Levi’s Stadium, San Francisco, y este podría ser el lugar».

Los Bills se enfrentaron a los 49ers como visitantes en la temporada 2020, pero un aumento de casos de Covid en el condado de Santa Clara obligó a trasladar el juego a Arizona.