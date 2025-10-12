El mariscal de campo de los Bengals, Joe Flacco, se sincera sobre por qué sigue jugando

El Bengals de Cincinnati Su temporada 2025 de la NFL se descarriló de la peor manera en la Semana 2, con el mariscal de campo superestrella joe madriguera sufriendo una lesión en el dedo del pie que le costaría al menos tres meses hasta que pueda volver al campo. El equipo pensó que tenían un respaldo viable en Jake Browningpero eso no resultó como esperaban, y la ofensiva fracasó sin Burrow en el centro.

Con el equipo dando un gran paso atrás ofensivamente con Browning dirigiendo el espectáculo, los Bengals decidieron hacer un movimiento antes de la fecha límite de cambios de la NFL para traer a otro mariscal de campo veterano. Cincinnati adquirió a un jugador de 40 años Joe Flaco del rival divisional Cleveland Browns, sumando a un veterano experimentado que ha demostrado su valía a lo largo de su carrera en la NFL.

Aunque Flacco parece tener algo en el tanque, muchos se han preguntado por qué sigue jugando a su edad, especialmente considerando todo lo que ha logrado y todo el dinero que ha ganado durante su tiempo en la liga hasta este momento.

Joe Flacco revela por qué sigue jugando en la NFL

Antes del enfrentamiento de la Semana 6 con los Green Bay Packers en Lambeau Field, Flacco habló con los medios por primera vez como miembro de los Bengals y el nuevo mariscal de campo titular del equipo hasta que regrese Burrow.

Le preguntaron por qué sigue jugando a una edad avanzada y dio una respuesta bastante sencilla.

«Siento que tengo mucho que ofrecer a un equipo de fútbol», dijo Flacco. «He trabajado mucho toda mi vida para llegar a este punto, solo en términos de jugar en la NFL en general. Espero tener una larga vida cuando termine, pero solo tienes la oportunidad de jugar en la NFL una vez.

«Siento que he trabajado muy duro para ser un tipo que pueda jugar en la NFL, y no quiero dar eso por sentado. Todavía siento que puedo jugar a un alto nivel, y quiero poder mirarme en el espejo cuando tenga 50 años y poder decir que di todo lo que tenía».

Claramente, Flacco no quiere dejar de jugar si no es necesario, y todavía cree que puede aportar valor a un equipo como los Bengals en el ocaso de su carrera en la NFL.

Joe Flacco hará su primera apertura con los Bengals en la semana 6

entrenador en jefe de los bengalíes zac taylor No perdió el tiempo en decidir quién sería el mariscal de campo titular en el centro como visitante contra los Packers. Browning regresará a la banca, mientras que Flacco será el líder el domingo.

En cuatro juegos como mariscal de campo titular de los Browns antes de ser enviado a la banca a favor del novato. Dillon GabrielFlacco lanzó para 815 yardas, dos touchdowns y seis intercepciones con un porcentaje de finalización de 58,1.

Obviamente, esos no son números y no parecen una mejora con respecto a Browning. Sin embargo, Flacco podría tener más suerte en Cincinnati, con armas como Ja’Marr Chase y tee higgins a su disposición campo abajo.