El mariscal de campo de los Bengals, Joe Flacco, comparte una reacción de dos palabras al intercambio

El Bengals de Cincinnati se estremecieron hasta la médula cuando supieron que el mariscal de campo superestrella joe madriguera Se perdería una cantidad considerable de tiempo después de sufrir una lesión en el dedo del pie de la que necesitaría tres meses para recuperarse.

El equipo se ha visto obligado a recurrir al refuerzo Jake Browninglo cual no ha producido resultados, ya que ha tenido problemas desde que asumió el cargo de Burrow. Las luchas de Browning han llevado a los altos mandos de los Bengals a cambiar por el veterano mariscal de campo oficial. Joe Flaco en un trato con el rival de división marrones de cleveland.

Los Bengals no pierden el tiempo con Flacco, quien alguna vez lideró al rival divisional. Cuervos de Baltimore a un título de Super Bowl, ya que le darán su primera apertura con el equipo en la Semana 6 contra el Empacadores de Green Bay en la carretera de Lambeau Field.

Joe Flacco revela su reacción al cambio a los Bengals

La carrera de Flacco en la NFL ha sido una montaña rusa desde que dejó los Ravens, ya que no ha tenido una estabilidad real en la liga, habiendo jugado para cinco equipos diferentes antes de aterrizar en Cincinnati. Ha tenido temporadas con el Broncos de Denver, Jets de Nueva York, Águilas de Filadelfia, Potros de Indianápolisy Browns antes de ser transferido a los Bengals.

No hace falta decir que Flacco está acostumbrado a estar en movimiento durante su carrera como jugador, luego de una exitosa temporada en Baltimore. Se le preguntó sobre su reacción al cambio a Cincinnati antes del enfrentamiento de la Semana 6 con los Packers.

“Un negocio loco”, dijo Flacco durante una conferencia de prensa del equipo. «Tienes que estar listo para cualquier cosa. Eso es más o menos lo que era. Definitivamente no tenía esto en mi lista de cosas que iban a suceder. Pero bueno, así es esta liga. Y soy un jugador. Creo que la mayoría de los jugadores dirían lo mismo. Me gusta jugar fútbol americano. Si eso es en Cincinnati ahora mismo, entonces estoy totalmente a favor».

Aunque se trata de un cambio más de escenario, Flacco permanece en la división AFC Norte, donde ha jugado la mayor parte de su carrera. Sin embargo, todavía admite que ha sido un poco loco desde que se realizó el cambio.

“Mi cabeza da vueltas un poco”, dijo Flacco. «Pero simplemente estoy tratando de venir aquí y tener una mente abierta y descubrir qué estamos pasando».

Flacco tendrá la oportunidad de otro comienzo nuevo en la NFL, sin una fecha concreta de regreso para Burrow, mientras los Bengals intentan salvar su temporada.

La superestrella de los Bengals, Ja’Marr Chase, reacciona ante Joe Flacco

El único jugador que aparentemente se ha visto más afectado que nadie desde la lesión de Burrow ha sido el receptor abierto superestrella. Ja’Marr Chase. El dos veces All-Pro no ha podido ponerse en marcha con Browning bajo el centro, lo que ha generado frustración y muchos creen que la temporada 2025 de la NFL es probablemente una causa perdida para los Bengals.

Con los Bengals tomando la decisión de traer a Flacco, se le preguntó a Chase qué pensaba sobre el intercambio inesperado antes de la Semana 6.

«Aprecio que la organización intente hacer que esto funcione. Así que tenemos que hacerlo funcionar», dijo Chase, a través del Sitio web de los Bengals. «Simplemente ven que tenemos una oportunidad. La defensa está haciendo un buen trabajo para ayudarnos. En última instancia, tenemos que hacer jugadas en el espacio. Eso es lo que han visto. Eso es lo que querían seguir adelante. Simplemente nos han dado la oportunidad de hacer que sucedan más de esas jugadas».

Claramente, Chase está de acuerdo con el movimiento, y eso no debería ser tan sorprendente, considerando que el equipo necesita un impulso ofensivo. Será interesante ver si él y Flacco pueden ponerse en sintonía rápidamente con la esperanza de salvar este tramo hasta que Burrow pueda regresar al campo.